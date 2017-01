Governador em exercício recebe ministro e acompanha assinatura de Ordens de Serviço de obras na BR-135 e na BR-226 

O governador em exercício, Carlos Brandão, cumpriu extensa agenda administrativa, nesta quinta-feira (5). Ao lado do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, e comitiva de autoridades, Brandão visitou obras estruturais, como a BR 135, apresentou as instalações do Porto do Itaqui e participou da assinatura da ordem de serviço que vai possibilitar o asfaltamento de 100 km da BR 226.

A primeira agenda foi na BR 135, pela manhã, onde a comitiva avaliou o andamento das obras que foram retomadas, e, segundo o ministro, não serão mais interrompidas. Na ocasião, foi anunciado recursos para conclusão definitiva dos serviços.Na ocasião, o governador em exercício reiterou o acompanhamento da obra por parte do governo estadual, até que a mesma evolua para a fase de conclusão. “É uma luta e um compromisso do Governo do Estado acompanhar a execução desta obra e a liberação dos recursos, em consonância com o clamor da sociedade, da imprensa e de diversos segmentos que se manifestaram pela conclusão destes serviços”, enfatizou Carlos Brandão.

O ministro Maurício Quintella ressaltou que a BR 135 é a principal obra do Estado, do ponto de vista viário, que estava paralisada e o Governo Federal priorizou, por reivindicação da bancada federal do Maranhão e do próprio Governo do Estado. Para continuidade dos serviços estão garantidos recursos na ordem de R$ 180 milhões, originados de emenda parlamentar e parte da União. “Estamos assegurando para que possamos concluir essa rodovia”, afirmou Quintella. Integra o pacote o trecho Estiva-Bacabeira e Outeiro-Miranda, cuja ordem de serviço foi assinada durante a agenda de vistorias.

“Vamos enfrentar um período de chuvas, o ritmo da obra tende a diminuir e devemos ter todo o cuidado com um projeto desta natureza. É melhor fazer um trabalho bem feito e definitivo para que não venha a ser um problema no futuro”, enfatizou o ministro Maurício Quintella. A BR 135 é o único e principal acesso à capital do Estado e uma rodovia importante de escoamento de produção para o Brasil, avaliou o ministro. “Por isso, essa obra foi priorizada e com a duplicação concluída vai mudar a característica de toda essa região do Estado”, disse Quintella. O prazo de conclusão é até o segundo semestre deste ano.

Para quem reside, trabalha e trafega pela rodovia, a notícia traz alento. A BR 135 é uma das rodovias mais arriscadas e ponto de acidentes graves. O eletricista e mecânico, Ivan Ramos, que mora no povoado Fidel, em Bacabeira, está esperançoso com a conclusão dos serviços. “Vai mudar e muito a realidade da gente que vive aqui. A gente espera que não tenha mais acidentes e que a população possa ter mais tranquilidade. Também vai viabilizar o escoamento da produção para quem trabalha com o comércio aqui, acabar com a poeira e diminuir acidentes”, disse o morador.

Complementando o cronograma da obra, o ministro informou, ainda, que está licitado o trecho Bacabeira-Outeiro; e outro ponto, sob demanda judicial, é aguardado o desfecho. “Esperamos que essa demanda seja vencida rapidamente para que possamos operar em toda a rodovia. É uma rodovia que está com o recurso garantido”, garantiu Quintella.

Pacote de obras

Na ocasião da visita, foi autorizada a reforma total da ponte Marcelino Machado, sobre o Estreito dos Mosquitos, que liga São Luís ao continente. Os serviços são de ordem emergencial para recuperar toda a ponte que apresenta rachaduras em vários pontos comprometendo a viabilidade do tráfego e podendo causar acidentes graves.

A ponte está localizada no km 24,30 da BR-135 e tem cerca de 450 metros de comprimento. A estrutura já havia sido interditada em 2004 por problemas semelhantes. Por ela passam diariamente milhares de veículos, principalmente de cargas. Os serviços devem ser concluídos no prazo de 40 dias e durante este período, o tráfego de veículos pesados será remanejado.

Porto do Itaqui

De Bacabeira a comitiva do ministro Mauricio Quintela Lessa, o governador em exercício, Carlos Brandão, e um grupo de parlamentares foram ao Porto do Itaqui. Os visitantes foram recepcionados pelo presidente da EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária, Ted Lago, e sua equipe. A visita reafirmou o diálogo entre a gestão do porto e o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e teve por objetivo apresentar o modelo de gestão implantado desde 2015 e o plano de investimentos até 2018.

Na área primária do Itaqui o ministro conheceu o Berço 108, que teve sua obra civil concluída no final de 2016 e aguarda os projetos complementares e a implantação de dutos, que serão feitos pelas empresas arrendatárias. O novo berço deverá entrar em operação até o final deste semestre, aumentando em 30% a capacidade de movimentação de granéis líquidos, o que equivale a 4 milhões de toneladas/ano. “Neste momento econômico pelo qual passa o país, este é um sinal de confiança do investidor no Porto do Itaqui e no Maranhão”, afirma Ted Lago.

Berço 108 – Saiba mais

Em 2015, no início da gestão do governador Flávio Dino, a equipe da EMAP encontrou a obra de construção paralisada, com o convênio federal suspenso por questões administrativas. Imediatamente foi iniciado um trabalho para sanear todas as pendências e retomar a obra, de fundamental importância para o plano de expansão do Porto do Itaqui, o que ocorreu já em fevereiro de 2015.

Agenda

No fim da manhã, o governador em exercício recebeu a imprensa em coletiva no Salão de Atos do Palácio dos Leões para apresentar as medidas definidas durante a agenda de visitas e assinar ordens de serviços de importantes obras para o Maranhão. Na ocasião, foi assinada ordem de serviço para duplicação do trecho no Entroncamento BR-135 que vai de Outeiro até Miranda do Norte; e do contrato para duplicação que vai de Entroncamento a Miranda – BR-135. O trecho está orçado em R$ 66,4 milhões. “É de grande importância essa parceria entre Governo do Estado e o Governo Federal para viabilizar o andamento das obras e a possibilidade de trazer mais benefícios estruturais para o nosso Estado”, avaliou Carlos Brandão.

Encerrando a agenda, à tarde, o governador em exercício e comitiva seguiu viagem para o município de Timon, onde assinou ordem de serviço que possibilitará o asfaltamento de 100 km da BR 226. A obra inclui, ainda, a construção de um contorno rodoviário. O orçamento total da obra é de R$ 88,5 milhões, sendo que R$ 37 milhões são recursos de emenda da bancada maranhense na Câmara Federal.

A BR-226 passa pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Tocantins e Maranhão (Timon, Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Porto Franco e Estreito). “É uma importante rodovia que liga o Nordeste com a região Centro-Oeste e a concretização da obra de asfaltamento vai ajudar muito no desenvolvimento dos municípios por onde ela passa”, enfatizou Bandão. O serviço vai facilitar o deslocamento encurtando a distância entre os estados do Piauí, Ceará, Pernambuco e outros da região Nordeste com a região Centro-Oeste do Brasil, em aproximadamente 200 quilômetros.

Socorro Maravilha, 45 anos, técnica de enfermagem, é moradora da região explica que é de fundamental importância a obra, já que ela facilitará a vida de muita gente que precisa se deslocar com frequência pela rodovia. “Muitas pessoas que estudam, que precisam de atendimento médico, ou outras coisas, serão beneficiadas. Agora vai ficar bem melhor”.