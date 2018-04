Governador em exercício, Carlos Brandão, vistoria obras em Grajaú nesta sexta-feira (6)

O governador em exercício, Carlos Brandão, inaugura e vistoria obras de infraestrutura e assistência social em Grajaú nesta -feira (6). A ocasião marca ainda o encerramento da etapa de debates nas Escutas Territoriais. A agenda se realiza a partir do meio dia, com ações na sede e alguns povoados.

Na Câmara Municipal, ao meio dia, Brandão e comitiva acompanham a cerimônia de encerramento das Escutas Territoriais na cidade. Nos encontros, a população discute propostas que serão encaminhadas para votação e incluídas posteriormente no orçamento do Estado. O município integra o Território dos Cocais, que elegeu como prioridades investimentos na agricultura familiar e segurança pública.

O secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves, enfatiza a importância da mobilização das comunidades para o momento. “As escutas são a oportunidade para que as populações sejam ouvidas. Então é preciso que participem ativamente e contribuam. O objetivo é que as demandas prioritárias sejam atendidas de forma democrática”, pontua.

A jornada de escutas territoriais iniciou dia 4 deste mês e prossegue até dia 27 com a realização de 15 plenárias em 15 territórios da cidadania, incluindo a capital. O Orçamento Participativo é uma realização do Governo do Maranhão, executado pela Sedihpop e Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan).

Ainda na Câmara, o governador em exercício reúne com empresários do Polo Gesseiro de Grajaú, a partir das 13h30. A cadeia produtiva conta com reservas de gipsita – a matéria prima do gesso – em grande quantidade e qualidade, fazendo com que o Maranhão ocupe o segundo lugar desta produção no país. Em 2017, foram 350 mil toneladas e tem capacidade para aumentar em 10 vezes essa produção, atendendo demanda de mercados consumidores.

A MA-006, no trecho entre Arame e Grajaú, vai receber obras de manutenção com ações de conservação e melhoramento. São 125 quilômetros de extensão contemplados com os serviços que têm investimentos de mais de R$ 22 milhões. O governador em exercício assina a ordem de serviço para início das obras, no trecho do bairro Canoeiro, a partir das 14h. Na ocasião, inaugura sistemas de abastecimento de água, beneficiando moradores dos povoados Macaúba e Novo Macambiral, totalizando dois mil metros de ligações distribuídas em 100 residências.

Assistência social

No bairro Trizidela, Brandão inaugura uma sede do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), em solenidade a partir das 15h na Avenida Antônio Borges. A unidade atende pessoas em situação vulnerável, além de crianças retiradas do trabalho infantil e inscritos no Cadastro Único e Bolsa Família. “É um importante passo no projeto de Governo para erradicação da extrema pobreza no Estado”, destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes), Francisco Oliveira Junior.

O titular da Sedes reforça que o Governo do Estado está ampliando esse serviço em todo o Maranhão com a construção e reforma destas unidades, que são porta de entrada para o acesso na assistência social aos grupos mais vulneráveis. A agenda encerra com visita às obras de pavimentação asfáltica no povoado Alto Brasil, às 16h.