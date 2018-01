Governador em exercício, Carlos Brandão, visita BR 226 para cobrar celeridade na obra

O governador em exercício do Maranhão, Carlos Brandão, foi até a cidade de Presidente Dutra, na manhã deste sábado (6), para cobrar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) celeridade nos 100 quilômetros de construção da BR 226, de responsabilidade do Governo Federal. A empresa Hytec Contruções Terraplenagem e Incorporação Ltda, responsável pela obra, não tem cumprindo o cronograma de obras prefixado.

O orçamento total da obra é de aproximadamente R$ 98 milhões. Parte deste recurso foi disponibilizado pela bancada maranhense, por meio da emenda impositiva, no valor de R$ 37 milhões.

Acompanhado da equipe técnica do DNIT, do coordenador da bancada parlamentar federal do Maranhão, o deputado Rubens Júnior, do deputado Zé Inácio e do deputado Rafael Leitoa, além de representantes das comunidades da região, Carlos Brandão solicitou explicações sobre a demora e questionou a qualidade da obra.

“A ordem de serviço foi autorizada há um ano e o que a gente vê aqui é que a obra não andou. Temos praticamente dois quilômetros prontos e de péssima qualidade, nas palavras do engenheiro do DNIT, que está registrando tudo”, avalia o governador em exercício.

Além disso, a comitiva liderada pelo Governo do Maranhão identificou o descompromisso da empresa Hytec Contruções com a obra, que não avançou nem 3% da parte asfáltica da obra, prevista para ser entregue no final do ano de 2017.

“Vamos tomar as devidas providências, e através da bancada federal vamos cobrar o DNIT para que tome uma providência o mais rápido possível, são 40 anos de espera, não tem como esperar mais”, ressalta Brandão.

Após décadas de abandono, o atual governo e parte da bancada federal maranhense lutam pela construção da BR para uma mudança na vida das pessoas que moram e transitam na região, beneficiando diretamente as cidades de Presidente Dutra, Caxias e Matões.

“O nosso estado é tão carente que os nossos pedidos são para garantir o asfaltamento da BR 226. Um trecho de 100 quilômetros, entre a metade do caminho de Presidente Dutra e Timon, onde nunca teve asfaltamento”, complementa o deputado federal, Rubens Júnior.

Uma força tarefa foi realizada onde o Governo do Estado contribuiu com o licenciamento ambiental e a bancada federal garantiu uma emenda impositiva para poder ser realizada a obra. “E finalmente o Governo Federal começa a execução. É a primeira vez que, em 30 anos, nós temos o início do asfaltamento dessa região. Aqui escoa muitos carros, a produção passa por aqui. É muito próximo de Teresina, de Caxias, interliga todo Leste do Maranhão e finalmente será uma realidade”, destaca o deputado.

A rodovia

A BR 226, no trecho que compreende o Maranhão, liga o Nordeste com a região Centro Oeste. A concretização da obra de asfaltamento vai ajudar muito no desenvolvimento dos municípios que são cortados pela rodovia, tendo em vista que encurtará a distância em aproximadamente 200 quilômetros entre os estados do Piauí, Ceará, Pernambuco e outros da região Nordeste com a região Centro Oeste do Brasil, garantindo mais segurança e conforto no tráfego.