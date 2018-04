O governador em exercício Carlos Brandão recebeu no final da tarde desta quarta-feira (4), no Palácio dos Leões, a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto.

Além da visita de cortesia, o encontro teve o objetivo de alinhar a agenda oficial de trabalho que acontecerá nesta quinta-feira (5) em Timbiras e sexta-feira (6) na cidade de Grajaú, onde será assinada a ordem de serviço para o asfaltamento da MA-006 e a inauguração de sistema de abastecimento de água.