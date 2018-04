Governador em exercício Carlos Brandão entrega obras no município de Lago Verde

O governador em exercício Carlos Brandão esteve em Lago Verde no sábado (7) para entregar obras de infraestrutura do programa Mais Asfalto, que leva pavimentação a ruas e avenidas das cidades do interior. No município, as obras beneficiaram as principais vias da cidade, como a Rua Belarmino Franklin, no Cento, próximo ao Farol do Saber.

O governador em exercício, Carlos Brandão, falou da rotina de inaugurações de obras e entrega de benefícios nas cidades do interior pelo Governo do Estado. “Hoje eu tenho aqui a alegria de estar como governador em exercício inaugurando o Mais Asfalto, que é um programa que tem se estendido por todos os municípios, já foram contemplados cerca de 180 municípios, e Lago Verde é mais um deles, saio daqui muito satisfeito”, declarou.

Joes Meneses, morador da Rua da Caema, em Lago Verde, uma das vias beneficiadas com as obras diz que melhorou muito a qualidade do asfalto, que já estava estourado e trazia prejuízos para pedestres e motoristas. “Este novo asfalto melhorou muito, tinha muito buraco e agora está tudo asfaltado, parabéns para o Governador”, agradeceu.

Já o lavrador Reginaldo Santos Silva, de 33 anos, que trafega pelas vias da cidade de moto afirma que muita coisa mudou com a pavimentação, inclusive, ele se sente mais seguro. “As ruas aqui viviam esburacadas e ninguém podia andar direito, a gente precisava do asfalto, até pelo risco de cair de moto passando pelos buracos. Era arriscado demais”, afirmou.

É o que diz também o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto. De acordo com ele, os serviços de terraplanagem, asfaltamento, recapeamento e serviços de drenagem realizados pelo Programa Mais Asfalto impactam na mobilidade urbana e garantem mais segurança aos moradores dos municípios atendidos.

Inaugurações

Em passagem pelo município de Lago Verde, o governador em exercício Carlos Brandão também participou da inauguração de escolas municipais que receberam melhorias na estrutura física, hidráulica, elétrica, além de equipamentos para melhor atender a demanda dos estudantes da região.

Foram reformadas as Unidades Integradas Pequeno Príncipe e Balão Mágico, localizadas na Av. Presidente Kennedy, e a Escola Sargento Saraiva, que fica no povoado Manguari. As escolas foram reformadas pela Prefeitura de Lago Verde.