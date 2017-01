Governador em exercício anunciará pacote de obras para o Sertão Maranhense

O Governo do Maranhão desenvolverá um pacote de obras e ações nas áreas da educação, saúde, lazer e infraestrutura para beneficiar milhares de famílias do Sertão Maranhense. O anúncio será feito, neste sábado (7), pelo governador em exercício, Carlos Brandão, junto com comitiva de autoridades, durante agenda no município de Colinas. A agenda em Colinas terá início às 9h, na Praça Central, com o anúncio do pacote de investimentos e, também, serão realizadas entregas de obras e assinatura de ordens de serviço.

Durante a solenidade, Carlos Brandão assina Acordo de Cooperação Técnica para atender 20 municípios da região com assistência técnica, fomento e regularização fundiária; e Termo de Adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para atender oito municípios, com investimentos de R$ 913 mil. Na ocasião, será firmado o Termo de Credenciamento para agricultores familiares se inscreverem no programa Quintais Produtivos e receberem kits de irrigação, adubos e sementes. O objetivo é oferecer ao agricultor familiar estrutura para produzir o ano inteiro em área próxima à sua residência. Serão 10 quintais para cada município incluído.

Dentre as medidas previstas para beneficiar as famílias que vivem no Sertão Maranhense estão: a reforma das praças Dias Carneiro e Henrique Leite, localizadas no centro de Colinas e que vão ganhar nova configuração com trabalho paisagístico; reforma das escolas de ensino médio C.E. Maria José Macedo e C.E. João Pessoa, as unidades atendem 1.100 estudantes e receberão novos equipamentos e climatização; e edital para implantação de uma unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) com 12 salas de aula, auditório, refeitório, biblioteca e quadra poliesportiva coberta.

Ainda na educação, Colinas será contemplada com ônibus escolar novo e equipado, além da aquisição de equipamentos e móveis para o Centro de Ensino Médio do Pavio, povoado existente em Colinas. O Governo do Maranhão também trabalha impulsionando a produção rural familiar da região com a implantação do programa ‘Mais Renda’ contemplando 1.350 beneficiários, haverá, ainda, a inauguração de um escritório da Agência Estadual de Pesquisa e Assistência Técnica (Agerp) e entrega de veículo para atender a assistência técnica. Na área da segurança, a delegacia da cidade será reformada e será anunciada a instalação de uma base do Grupo Tático Aéreo em Presidente Dutra para reforçar as ações na região.

Outras medidas do Governo do Maranhão a serem anunciadas trazem benefícios para a infraestrutura e desenvolvimento de toda a região do Sertão Maranhense, como a construção da estrada entre Sucupira do Norte e Pastos Bons. A obra vai diminuir o trajeto a São Luís em 13 quilômetros e colaborar para reduzir o número de acidentes e dos custos com frete. Haverá a reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Carlos Macieira, que passa a funcionar como maternidade.

Após a solenidade na Praça Central, o cronograma de visitas em Colinas prossegue, às 10h, com a entrega de obra para reforço do abastecimento de água no povoado Alto do Bode, que beneficiará 2.600 pessoas. Ao meio-dia, Carlos Brandão fará a inauguração do Restaurante Popular, o primeiro do município. Serão oferecidas 700 refeições, diariamente no almoço, ao valor simbólico de R$ 2.

SERVIÇO

O QUÊ: Anúncio de pacote de obras, inaugurações para Colinas e cidades do Sertão Maranhense.

QUANDO: Neste sábado (7), a partir das 9h.

ONDE: Na Praça Central do município.