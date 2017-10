Governador e prefeita de Sucupira do Riachão acertam investimentos para a cidade

O governador Flávio Dino recebeu nesta segunda-feira (30) a prefeita de Sucupira do Riachão, Gilza Ribeiro, e uma comitiva da cidade para discutir investimentos para a população. Entre os temas tratados, estiveram a conclusão do centro administrativo do município e de uma escola estadual.

“É um centro administrativo que há muito tempo foi iniciada a construção e não foi finalizada. É onde vai ser instalada a sede da prefeitura, e o nosso governador está concluindo esse centro administrativo”, contou a prefeita sobre a reunião no Palácio dos Leões.

Gilza Ribeiro afirmou que a Escola Estadual Marieta Sá também vai ser concluída, com a construção de uma quadra esportiva. “É um momento muito importante, estou me sentindo uma pessoa realizada e fui bem recebida”, acrescentou a prefeita.

Ela lembrou que Sucupira do Riachão já recebeu outros investimentos do Governo do Estado, entre eles ambulância, viatura e Mais Asfalto. O secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares, também participou da reunião.