Governador é homenageado durante Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus da Região Sul

O governador Flávio Dino participou da 28ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus do Seta no Maranhão (Comadesma), na manhã deste sábado (15), em Imperatriz. O evento reuniu cerca de 1500 pastores de mais de 35 municípios da Região Sul do Maranhão. Na ocasião, o governador foi condecorado com a comenda Pastor Luiz de França Moreira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao estado.

Recepcionado com aplausos no local do evento, o governador Flávio Dino recebeu a homenagem das mãos do presidente da Comadesma, pastor José Alves Cavalcante, e agradeceu por ter sido o 8º condecorado desde que a comenda foi criada há 14 anos. “Recebo, com muita honra, essa comenda porque significa que há um reconhecimento da seriedade do trabalho”, pontuou o governador.

Em seu discurso, Flávio Dino citou as dificuldades econômicas vividas na atual quadra brasileira, mas que no Maranhão o Governo segue obstinado em “provar na prática o compromisso com a verdade e com a justiça, portanto, com o amor”, como está escrito na bíblia. Ele usou como exemplo os esforços envidados nas áreas da saúde e educação para oferecer uma qualidade de vida melhor para toda a população maranhense, com a abertura de novos hospitais e aumento do número de leitos e a construção e reconstrução de escolas em todas as regiões do estado.

O governador apresentou o programa Maranhão Solidário, que tem como um dos destinatários os trabalhos sociais da igreja. “Estamos convocando quem queira ajudar para resolver problemas com eficiência e justiça”, enfatizou. A iniciativa consistirá na confecção de editais de chamada pública com o objetivo de auxiliar as entidades sociais do Maranhão.

Ainda durante a cerimônia, Flávio Dino realçou que está demonstrando na prática como se faz um Governo laico, que não tem religião oficial e que apoia a todos irrestritamente. “Nós estamos demonstrando isso na prática e demonstrando que não se governa bem sem respeitar as religiões”, pontuou.

Para o secretário do Comadesma, pastor Wilson Dantas, é notório o comprometimento do governador Flávio Dino com a justiça social e “alegra-nos a sensibilidade de criar um espaço de forma legal para acolher o grande trabalho social que é feito pelas igrejas, que até então não tinham recebido nem de lampejo o olhar dos governos anteriores”.