Governador destaca avanços na saúde durante abertura dos trabalhos legislativos

O governador Flávio Dino ressaltou, na manhã dessa quinta-feira (2), durante a solenidade de abertura da 18º Legislatura (2015-2019) da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), importantes avanços na saúde que têm impactado a vida de milhares de maranhenses que passaram a ter acesso digno à assistência em todas as regionais do estado.

A sessão aconteceu no ‘Plenário Deputado Nagib Haickel’. Participaram 35 deputados estaduais, autoridades políticas e líderes da base do governo. Durante a mensagem governamental para 2017, o governador apontou os caminhos que a gestão tem percorrido para driblar a problemática histórica e anunciou o que será executado pela pasta neste ano.

“Temos encontrado soluções para essa Rede de Assistência que foi mal concebida. Gastamos por mês R$ 105 milhões de reais para manutenção e optamos por abrir os Hospitais Macrorregionais que estavam com as obras inacabadas”, ressaltou o governador Flávio Dino. A resolutividade da Força Estadual de Saúde (Fesma), implantada no início da gestão, foi outro ponto abordado, citando as 320 mil pessoas atendidas nos municípios de menor IDH do estado.

O governador reforçou importantes inaugurações que serão feitas no âmbito da saúde em 2017, dentre elas os Hospitais Regionais de Balsas e Chapadinha, o Hospital do Servidor, o Hospital da Criança, em parceria com a Prefeitura de São Luís, além do hospital de referência em traumatologia e ortopedia, que desabilitará os leitos ortopédicos que ainda funcionam no Hospital de Câncer Tarquínio Lopes Filho (HCTLF).

Para o titular da pasta, o secretário de Estado da Saúde Carlos Lula, os parlamentares possuem papel colaborativo junto à gestão, o que justifica a importância dos anúncios feito na Alema. “Os deputados colaboram com as nossas demandas, por vezes, como embaixadores dos municípios. Neste semestre, por exemplo, entregaremos 100 ambulâncias, uma demanda que chegou também dos deputados, que mantêm uma relação respeitosa e harmoniosa entre os poderes”, enalteceu o secretário Carlos Lula.

Na ocasião, foi citada, ainda para este semestre, a inauguração da Casa de Apoio às crianças com problemas de neurodesenvolvimento e o Centro de Especialidades Odontológicas Sorrir. E as reformas de unidades de saúde estaduais que serão entregues nos municípios de São Luís, Pedreiras, São Mateus, Lago da Pedra, Coroatá, Presidente Dutra, Santa Luzia do Paruá e Carutapera.

“Teremos a inauguração da Casa de Apoio dentro do Programa Ninar. Essa nova unidade que funcionará na antiga Casa de Veraneio do governo, vem completar o suporte dado a essas famílias. O CEO é a primeira inauguração da ‘Rede Sorrir’, que atenderá todas as regiões do estado, concretizando dois importantes avanços na saúde”, ressaltou o governador.

O calendário extenso em 2017 é considerado pelo secretário de Saúde uma forma de solucionar antigas pendências. “Em alguns casos iremos melhorar, em outros, resolveremos vazios assistenciais, a exemplo da assistência odontológica. Portanto, temos uma série de obras que seguirão nos próximos dois anos para melhoria do nosso sistema”, completou Carlos Lula.

O deputado estadual Marco Aurélio da Silva Azevedo considera que a saúde passa por mudanças decisivas realizadas pela atual gestão. “Consigo ver, por exemplo, como foi estratégica a inauguração do Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto na região tocantina. Tem sido possível resolver os casos e expandir os serviços com políticas de saúde seguras que estão indo de encontro às necessidades dos que mais precisam. Nos colocamos à disposição para ajudar a consolidar esse processo”, avaliou o deputado.