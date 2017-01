Governador cumpre agenda em Imperatriz e empossa primeira reitora da UemaSul na quarta-feira (18)

O governador Flávio Dino estará, nesta quarta-feira (18), em Imperatriz para a posse da primeira reitora da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul), Elizabeth Fernandes. A professora doutora será empossada no auditório do Palácio do Comércio e fará a gestão da nova universidade do estado, que entrará em funcionamento no segundo semestre de 2017.

Criada por Flávio Dino no dia 1º de novembro de 2016, a UemaSul levará novos cursos para o Sul do estado. A oferta dos cursos considerará estudos do arranjo produtivo regional e resultará da ampla discussão com a sociedade civil e comunidade acadêmica. “Precisamos democratizar oportunidades e combater desigualdades no que se refere aos bens culturais, ciência e conhecimento”, declarou o governador Flávio Dino, ao sancionar a criação da UemaSul.

Os novos cursos estão previstos para 2018. Até lá, a UemaSul disponibilizará a mesma grade de cursos superiores da Universidade Estadual do Maranhão (Uema). O prédio da Uema também será agregado à nova universidade, bem como todo o patrimônio móvel, imóvel e estrutural da instituição. Mas, uma nova sede será construída, no valor de R$ 13 milhões, com previsão de entrega também em 2018.

Enquanto isso, as obras de reforma da UemaSul já foram lançadas. A ideia é readequar a estrutura física da unidade para possibilitar condições de ensino e aprendizagem até que o novo prédio da instituição seja construído. Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) serão realizados reparos na instalação elétrica, hidráulica, piso, forro, revestimentos de parede e o melhoramento da fachada. Além disso, o espaço receberá as adequações necessárias para garantir maior acessibilidade para pessoas com deficiência.

Caema

Durante a agenda em Imperatriz, o governador ainda fará a assinatura da Ordem de Serviço da primeira etapa das obras de reforma e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Imperatriz. O reservatório, localizado na Avenida Prudente de Moraes, tem 35.478m de rede fina, 35.252m de rede tronco, 5.741 ligações domiciliares e investimento total de R$ 11.402.229,53.