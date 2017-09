Governador chega a Santa Quitéria nesta quinta-feira (28) anunciando investimentos em infraestrutura

O programa de recuperação de estradas chegará ao município de Santa Quitéria e promoverá uma série de melhorias estruturais em vias desgastadas ou nunca antes pavimentadas. Em agenda na cidade, nesta quinta-feira (28), o governador Flávio Dino inaugura obras do programa Mais Asfalto e assina ordem de serviço para recuperação da estrada Chapadinha/Pirangi, a agenda inicia às 9h.

Abrindo as atividades no município, o governador inaugura obras do programa Mais Asfalto. A ação, realizada em parceria Governo do Estado e prefeituras, está mudando a realidade de milhares de pessoas e garantindo mais qualidade de tráfego nas regiões atendidas. Essa é a primeira etapa do programa na cidade e foram pavimentados 3,52 quilômetros de vias.

Em seguida, governador e comitiva seguem para assinatura da ordem de serviço dando início às obras de melhorias na estrada que liga Chapadinha a Pirangi, na divisa do Maranhão com o Piauí. A via será totalmente recuperada contemplando o trecho da MA-234, numa extensão de 204 quilômetros. Para as obras, o Governo fez investimentos de R$ 11,7 milhões.

A obra, segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto faz parte do projeto do governo Flávio Dino de melhoria das rodovias em benefício de cidades da região do Baixo Parnaíba, “Estas estradas têm um fluxo muito grande de veículos e a revitalização vai contribuir para o escoamento da produção local, além de garantir o direito de ir e vir da população”.