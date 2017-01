Governador assina ordens de serviço e vistoria obras em São José de Ribamar neste sábado (28)

O governador Flávio Dino cumpre agenda na manhã deste sábado (28) para vistoria e visita às obras da gestão em andamento no município de São José de Ribamar. Na ocasião, o governador assina ordem de serviço para realização de melhorias estruturais em rodovias. As obras vão gerar oportunidades de trabalho, impulsionar a cadeia do turismo e garantir melhorias na qualidade de vida dos ribamarenses. As solenidades contam com presenças de secretários de Estado.

As intervenções atendem demanda antiga da população da Região Metropolitana de São Luís e vai influir positivamente na melhoria da mobilidade urbana, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto. “As obras são de extrema importância e seguem planejamento efetivo que, com certeza, fará com que a obra seja executada no tempo adequado, diminuindo os transtornos e criando alternativas à população, trazendo benefícios duradouros”, enfatizou o gestor.

O primeiro compromisso da agenda será a assinatura da ordem de serviço para início das obras de recuperação, sinalização e melhorias das MA-201 (Forquilha/São José de Ribamar) e 202 (Forquilha/Mocajituba), com cerimônia na Praça da Matriz, Centro, a partir das 10h. As intervenções contemplam serviços de recapeamento asfáltico, sinalização e iluminação de aproximadamente 26,7 quilômetros nas rodovias.

Na MA 201, o recapeamento será da Forquilha até São José de Ribamar. A estrada recebe ainda drenagem, seguida de pavimentação e revitalização do canteiro central, iluminação e a sinalização horizontal e vertical. A MA 202, na Estrada da Maioba, recebe recapeamento desde a Forquilha até a extensão da Maioba. A rodovia terá ainda serviços de drenagem e pavimentação, seguida de iluminação e sinalização.

No local foi realizada drenagem profunda, desobstrução de galerias e bueiros – sendo que na MA-201 foram 52 pontos de desobstrução – limpeza, retirada de entulhos e desobstrução da calha do rio Paciência, que estava assoreada, provocando alagamentos e inundações. “Esse trabalho foi definitivo e resolve problemas históricos, demonstrando a responsabilidade com a aplicação do recurso público”, reiterou Clayton Noleto.

Em seguida, o governador e comitiva realizam visita às obras no Cais de São José de Ribamar, a partir das 11h30. A obra é coordenada pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). O cronograma de serviços inclui recuperação do acesso ao cais e do ‘quebra mar’, além de limpeza e recuperação de estruturas.

Os serviços contemplam revitalização da escadaria de acesso para o uso náutico, possibilitando a operação das embarcações de turismo e passageiros. No local será instalado um posto policial, uma estação de tratamento de esgoto e de drenagem pluvial.

É previsto, ainda, na área do cais, uma central de ginástica; melhorias no entorno, ponte e píer; restauração da iluminação, pavimentação e recuperação estrutural; construção de uma área de passeio público com praça, arborização, ciclovias; e academia ao ar livre. Com investimentos de R$ 1,9 milhão, a previsão é que os serviços sejam concluídos neste primeiro trimestre.

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) será o local de encerramento da agenda, ao meio dia. A unidade está em obras e será vistoriada pela comitiva. A unidade possui salas de aula amplas e refrigeradas, auditório para 200 pessoas e banheiros adaptados para receber alunos com deficiência.

A obra está 90% concluída e na fase de instalação do sistema de água e iluminação nas bancadas dos laboratórios. O conjunto de serviços prevê, ainda, a construção de novas salas de aulas e laboratórios definitivos. Foram realizados serviços de adequação do refeitório, quadra poliesportiva com urbanização, instalação acústica do auditório, drenagem do ginásio e adequação de laboratórios.

A unidade oferece turmas de Inglês Instrumental, Libras, Agricultura Orgânica, Cuidador de Pessoa com Deficiência e Desenvolvedor de Aplicativo de Web. Com as adaptações o instituto poderá receber cerca de 450 alunos estudando em tempo integral em 2018.