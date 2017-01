Ginásio Castelinho recebe melhorias e sedia jogo da Liga de Basquete Feminino

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), realizou melhorias na estrutura interna do Ginásio Poliesportivo Georgiana Pflueger, o Castelinho, localizado no Complexo Esportivo Canhoteiro. Para celebrar a entrega da reforma, o ginásio sedia, nesta quarta-feira (11), às 16h, confronto entre o Sampaio Corrêa (MA) e o Uninassau (PE) pela Liga de Basquete Feminino.

Entre os serviços realizados no Ginásio Castelinho, executados com recursos da própria Sedel, está a reestruturação do piso, que recebeu pintura e ajustes, e sinalização nas laterais. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, o objetivo da reforma foi propiciar aos maranhenses espaços adequados, de boa qualidade e seguros para a realização da prática esportiva.

“O Ginásio Castelinho é um ícone na história do esporte maranhense, um local que guarda memórias de bons tempos e ainda abriga crianças, jovens, adultos e idosos para a prática saudável do esporte. Não poderíamos deixar de torná-lo mais adequado e bonito, além de contribuir para sua conservação”, destacou Márcio Jardim.