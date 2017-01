Gestores municipais de Educação destacam apoio e diálogo do Estado para melhoria dos índices educacionais 

Centenas de gestores municipais de educação participaram do ‘Encontro de Políticas Educacionais com Secretários Municipais de Educação’, promovido pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em São Luís. Durante o encontro, realizado na sexta-feira (27), gestores da Seduc, prefeitos e secretários de Educação dos municípios alinharam metas educacionais e fortaleceram o regime de colaboração entre a rede estadual e as municipais, focando na qualidade do ensino e da aprendizagem.

Temas como transporte escolar, calendário escolar, termo de cooperação com os municípios, regularização de fluxo escolar, Bolsa Família, alfabetização, estrutura das redes municipais de educação, convênios, assessoria técnico-pedagógica com formação dos professores, além dos Planos Nacional de Educação (PNE) e Estadual de Educação (PEE) foram abordados durante o encontro que contou com o atendimento individual aos gestores municipais presentes.

O prefeito de Arari, Djalma Melo, ressaltou a importância de estabelecer um diálogo mais próximo com os órgãos estaduais sobre a educação. “Essa é a hora de ouvir o que o Estado está disposto a oferecer e de discutir onde o Governo pode auxiliar em nossas demandas. A intenção do município de Arari é dar continuidade à parceria com o Governo do Maranhão e alcançar a melhoria de indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em nosso munícipio e no estado como um todo”, contou o prefeito do município que foi contemplado com um dos 18 ônibus escolares entregues pelo Governo em janeiro.

O prefeito de Chapadinha, Magno Bacelar, ressaltou a importância da parceria proposta entre o Governo do Maranhão e as prefeituras. “Esse seminário é fundamental para que a educação no Maranhão avance cada vez mais. Precisamos investir no transporte escolar, na melhoria dos índices educacionais, na estrutura de nossas escolas, isso tudo fica mais fácil com a parceria efetiva da gestão estadual”, afirmou Magno Bacelar, ao lembrar que o município oferece educação básica a 18 mil alunos.

Se para os prefeitos a participação no evento se soma ao conjunto de medidas importantes para cada cidade, para os secretários municipais de Educação o evento foi importante para detalhar as ações. A exposição para os gestores municipais foi feita pelo secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

Com papel e caneta na mão, a secretária de Educação de Luís Domingues, Maria Ildenê, anotava todas as informações abordadas no evento. “É a primeira vez que fico à frente da educação do município, então é primeira vez que participo de um evento como este. É uma coisa nova que nos deixa mais cientes dos programas e ações desenvolvidas pelo Governo do Estado na Educação”, explicou a secretária.

Outra gestora que destacou a importância do evento detalhar as ações em prol da educação foi a secretária de Educação de Vila Nova dos Martírios, Linda Maria Cruz. “Vim com minha equipe para este evento com a certeza de que iremos sair daqui com todas as dúvidas sanadas. É um momento muito importante para conhecer os envolvidos com a educação estadual e principalmente, para conhecer como funcionam os programas tão importantes desenvolvidos por essa gestão”, frisou Linda Maria.