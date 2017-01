Gestores estaduais e municipais discutem políticas públicas para a cultura e turismo 

Gestores do Governo do Estado e dos municípios discutiram, na terça-feira (17), durante o 1º Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo do Maranhão, a democratização do acesso à cultura, valorização da diversidade cultural e turística maranhense e interiorização das políticas públicas. O evento, aberto pelo secretário de Estado de Estado de Cultura e Turismo, Diego Galdino, reuniu gestores de cultura e turismo de todos os municípios do Maranhão.

Realizado na Casa do Maranhão, no centro histórico de São Luís, o encontro foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur). O objetivo foi aprofundar o diálogo com os municípios e compartilhar informações e ferramentas para a implantação das políticas culturais e de turismo no Maranhão.

“A Sectur está abrindo as portas para os gestores municipais e a participação de todos, aqui, é importante para criar novos canais de relacionamento e, sobretudo, para efetivar parcerias que favoreçam a formulação e execução dos projetos de cultura e turismo do Maranhão”, disse Diego Galdino.

Pela manhã foram realizadas palestras abordando assuntos relacionados aos programas Mais Cultura e Turismo, Lei de Incentivo à Cultura, credenciamento cultural, Farois dos Saberes, Programa Artesanato do Maranhão, mapeamento turístico, Cinema da Cidade, Maranhão Musical entre outros.

A secretária de Cultura, Juventude e Turismo de São João do Paraíso (localizado no sul do Maranhão), Para Irlene da Silva Marinho, o encontro é proveitoso, principalmente, para os municípios pequenos, neste ano que começam as novas gestões municipais. “Queremos implementar projetos na área de cultura e turismo que gerem renda para a região, me chamou a atenção a Lei de Incentivo à Cultura e os programas de turismo”.

O secretário de Cultura de Morros, Márcio Gonçalves, disse que a realização do evento mostra que o Governo do Estado acredita no potencial de cada município. “Temos que ser parceiros. Em Morros temos grandes atrativos turísticos e uma das mais fortes tradições ligadas à cultura popular e, encontros como este, são de suma importância para que possamos realizar nossos projetos”.

Durante o evento os gestores municipais conheceram as casas de cultura Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, Casa de Nhozinho, Centro de Pesquisa Natural e Arqueologia e Casa do Maranhão, por meio de visita guiada. No balcão de informações, montado durante o evento, os gestores municipais tiraram dúvidas e conhecem mais sobre cada programa estadual. Os gestores de programas da Sectur atenderam cada município e apresentaram as informações demandadas.