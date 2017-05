Gasmar é eleita 7ª melhor empresa para trabalhar no Maranhão

A Companhia Maranhense de Gás (Gasmar) foi eleita a 7ª melhor empresa para trabalhar no Maranhão pela instituição Great Place to Work (GPTW). O prêmio foi entregue no último dia 27, em solenidade realizada na casa de eventos Residencial Recepções, no Olho d’Água.

Segundo a diretora presidente da companhia, Telma Thomé Costa, o prêmio é resultado do esforço de funcionários e acionistas, entre eles o Governo do Maranhão, que permitiram as condições adequadas para exercer uma boa gestão e ganhar esse prêmio. Uma das práticas que tornam a Gasmar uma boa empresa para trabalhar é o ‘Plano de Capacitação e Desenvolvimento Intelectual do Colaborador’, por meio do qual a instituição financia cursos de capacitação aos funcionários.

Por meio do plano, a Gasmar custeia 50% dos cursos de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e 70% dos cursos de língua estrangeira para os seus colaboradores. A empresa concede, ainda, outros benefícios, como planos de saúde e odontológico. A Gasmar é uma sociedade de economia mista que explora, com exclusividade, o serviço de distribuição e comercialização de gás canalizado no Maranhão. A empresa também trabalha com outras formas de distribuição do gás natural, como comprimido ou liquefeito.

Great Place to Work

A Gasmar está entre as dez empresas vencedoras do prêmio no Maranhão, para o qual se inscreveram 35 instituições. No Brasil, o GPTW promove e divulga, além do ranking nacional, mais de 20 setoriais e regionais. Mais de 1.500 empresas concorreram na 4º edição do prêmio no Brasil e 7 mil em todo o mundo. O GPTW é um órgão internacional que pesquisa boas práticas empresariais em mais de 50 países.