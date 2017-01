Garantia-Safra beneficia agricultores do Maranhão atingidos pela seca

Mais de 73 mil agricultores do Nordeste vão receber o pagamento do Garantia-Safra neste mês de janeiro relativo à safra 2015/2016. Foram contemplados 91 municípios nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. O Garantia-Safra, coordenado pelo Governo Federal, contempla agricultores com renda familiar de até 1,5 salário mínimo/mês, que tenham aderido ao programa e possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf.

Para o presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Agerp), Júlio César Mendonça, o Garantia-Safra é um recurso que atende os agricultores que se encontram em situações difíceis, como a perda da produção devido à estiagem ou chuvas.

“A Agerp cumpre a missão de além de prestar assistência técnica às famílias, tem o papel de articuladora para credenciar os produtores ao programa. Então, é uma ação que envolve os governos Federal, Estadual e Municipal para garantir que os nossos trabalhadores rurais recuperem a produção perdida”, pontuou o presidente da Agerp, Júlio César Mendonça.

De acordo com o coordenador Estadual do Garantia-Safra, Oscar Valois, na safra 2015/2016, sete municípios maranhenses solicitaram vistoria nas áreas, mas apenas Timon e Parnarama estavam adimplentes com o programa para receber o benefício. Foram beneficiados com a liberação do pagamento, 1.535 e 406 agricultores familiares respectivamente dos municípios.

“Essa ação é muito importante para garantir renda mínima ao agricultor que teve perda de produção por causa da seca ou excesso hídrico, o benefício é pago diretamente na conta em que é também depositado o Bolsa Família e outros programas”, disse o coordenador Valois.

A agricultora familiar Janice dos Santos Fonseca, do povoado Campo Grande, em Timon, conta que perdeu parte da produção na safra passada e graças ao programa, em que está inscrita há três anos, conseguiu o benefício. O acesso ao programa se deu por meio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural.

“Na safra do ano passado tivemos uma grande estiagem e todos os agricultores perderam sua produção. Eu perdi quase 80% do que plantei e com o Garantia-Safra, que já recebi a primeira parcela, vai ajudar a compensar o que perdi”, ressaltou a agricultora.

O benefício é liberado sempre que problemas climáticos provoquem perda de safra superior a 50%. Cada agricultor recebe R$ 850, divididos em cinco parcelas R$ 170. Os recursos são do Fundo Garantia-Safra, constituído por recursos da união, dos estados, municípios e pela contribuição individual dos agricultores que aderiram ao programa.

Vale destacar que, o pagamento do benefício está vinculado ao cumprimento de requisitos, inclusive o pagamento por parte do agricultor do boleto bancário de adesão ao Garantia-Safra e a constatação de perda de, pelo menos, 50% da produção de culturas cobertas pelo programa no município.

Para participar do Garantia-Safra, é necessário que, anualmente, estados, municípios e agricultores façam adesão ao programa.

Garantia-Safra 2016/2017

E para receber o seguro para a safra 2016/2017, o agricultor deve aderir ao programa, e para isso, o produtor precisa verificar se seu município participa do Garantia-Safra. Se for participante, o agricultor deverá procurar o escritório local da Agerp ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região, e fazer sua inscrição.

Depois desse passo, o trabalhador rural deve dirigir-se à Prefeitura Municipal para receber um boleto, que na safra 2016/2017 será no valor de R$ 17, e quitá-lo em uma agência da Caixa Econômica Federal ou correspondente bancário até próximo dia 31 de janeiro. Com o pagamento efetuado, o agricultor terá realizado a adesão ao programa na safra 2016/2017.