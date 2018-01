G1: Flávio Dino está cumprindo compromisso de fazer estradas no Maranhão

Um dos principais programas do Governo do Estado é o Mais Asfalto, que vem pavimentando ruas e estradas em todas as regiões do Maranhão. Isso inclui rodovias que estavam inacabadas e outras obras novas. Esse era um compromisso que Flávio Dino assumiu antes de se tornar governador, como mostra um levantamento do portal G1.

De acordo com a pesquisa do G1, Flávio Dino já cumpriu ou está cumprindo 92% dos compromissos de campanha. Isso o coloca como governador mais eficiente em todo o Brasil. Ele também aparece no topo de uma lista com governadores, prefeitos de capital, presidente da República e ex-governantes. São 60 políticos no total. (Veja aqui: http://especiais.g1.globo.com/maranhao/2015/as-promessas-de-dino/#!/3-anos)

O G1, do Grupo Globo, lembra que Flávio se comprometeu a “concluir todas as estradas vinculadas aos recursos do BNDES (governo federal). Apoiar as prefeituras na recuperação permanente das estradas vicinais, especialmente as destinadas ao escoamento da produção, complementando o trabalho das máquinas entregues pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) aos municípios em 2013 e 2014. A ideia é investir para que o asfalto chegue aos grandes povoados dos municípios”.

O portal checou o que foi feito e concluiu que o compromisso está sendo cumprido: “Ao todo, são 2.198 quilômetros contratados com recursos provenientes do BNDES. Com base nas informações do governo, de 2015 a 2017, 1.250 quilômetros de estradas e rodovias foram concluídos por conta de recursos do BNDES”.

Mais obras

As obras vão continuar neste ano, cumprindo-se, nesta gestão, o compromisso de concluir todas as estradas vinculadas aos recursos do BNDES.

Além disso, para apoiar as prefeituras na recuperação permanente das estradas vicinais, especialmente as destinadas ao escoamento da produção, já foram repassadas 90 máquinas motoniveladoras aos municípios maranhenses.

De forma complementar, os investimentos do Governo do Maranhão para que o asfalto chegue aos municípios e seus povoados continuam. Entre 2015 e 2017, já foram executados 1.600 quilômetros de pavimentação asfáltica completa em vias urbanas, por meio do Programa Mais Asfalto. Em rodovias, foram realizados cerca de 900 quilômetros, totalizando 2.500 quilômetros já concluídos, utilizando-se recursos do BNDES e do Tesouro Estadual.