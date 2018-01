G1: Flávio Dino cumpriu compromisso de garantir material escolar para quem precisa

O governador Flávio Dino chegou à liderança do ranking nacional de compromissos de campanha cumpridos graças a uma série de entregas e ações durantes os três primeiros anos de administração. Entre eles está o Bolsa Escola, que garante a compra de material escolar para quem precisa.

De acordo com o levantamento do G1, Flávio Dino já cumpriu ou está cumprindo 92% dos compromissos de campanha. Isso o coloca como governador mais eficiente em todo o Brasil. Ele também aparece no topo de uma lista com governadores, prefeitos de capital, presidente da República e ex-governantes. São 60 políticos no total.

(Veja aqui: http://especiais.g1.globo.com/maranhao/2015/as-promessas-de-dino/#!/3-anos).

Em relação especificamente ao Bolsa Escola, o G1 lembra que o compromisso de Flávio era implantar o programa “para que as famílias beneficiárias [do Bolsa Família] que tenham filhos em escola pública possam adquirir todo o material escolar para uma adequada aprendizagem”.

“O programa consistirá no pagamento de uma parcela a mais do benefício mediante Cartão Material Escolar. As micro e pequenas empresas em todo o território maranhense, do ramo de livrarias e papelarias, também serão beneficiadas com mais vendas propiciadas pelo programa”, continuava o compromisso.

O G1 conclui que “a promessa foi cumprida. Por meio de decreto, o governo institucionalizou em julho de 2015 o programa Mais Bolsa Família Escola, regulamentando o Cartão Material Escolar”.

Veja aqui o levantamento do G1 sobre o Bolsa Escola: http://especiais.g1.globo.com/maranhao/2015/as-promessas-de-dino/#!/3-anos/implantar-o-programa-mais-bolsa-familia-13

1,4 milhão de alunos

O número de alunos beneficiados tem crescido, assim como o de estabelecimentos cadastrados para aceitar o cartão do Bolsa Escola.

O número de estudantes atendidos neste ano vai chegar a 1,4 milhão, acima do 1,2 milhão em 2017. No ano anterior, haviam sido 925 mil.

Já os estabelecimentos cadastrados chegaram a 1.757 em estabelecimentos em 2018, 22% a mais que no ano passado.

Em 2017, o valor do Bolsa Escola foi de R$ 51 por aluno. Os créditos são concedidos às famílias cadastradas no Bolsa Família do Governo Federal e que tenham filhos em idade escolar, entre 4 e 17 anos.

Por meio de um cartão magnético tipo débito, as famílias poderão realizar compras em lojas e comércios autorizados em seus próprios municípios para a venda de material escolar.