Funcionário público do Estado terá de volta o Hospital do Servidor na antiga localização

Incremento de salários, concessão de progressões e promoções, oportunidades de ampliar a formação, aquisição de materiais e equipamentos e melhorias de infraestrutura dos prédios públicos. Estas e outras dezenas de ações, programas e projetos fazem parte da política de valorização determinada pelo governador Flávio Dino para o servidor público do Maranhão. O Governo do Estado celebra o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro, com o prosseguimento de um conjunto de ações, obras e serviços para garantir dignidade, reconhecimento e qualidade de vida para os servidores.

Dentre as ações de maior destaque está a volta do Hospital do Servidor, na antiga localização, mas com um novo prédio, uma nova estrutura física. A unidade está em fase de ampliação com obras avançadas na área atrás do Hospital Carlos Macieira, no Calhau. O retorno dos atendimentos na localização antiga é um desejo dos servidores, ao qual o governador Flávio Dino foi sensível à demanda. “É mais um avanço para a valorização do servidor”, declarou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

A nova estrutura tem capacidade de atender 110 mil servidores, contemplando também o público infantil – filhos dos servidores. O prédio contará com 128 leitos de internação geral, quatro de isolamento, quatro salas de cirurgia, urgência e emergência com dois leitos de estabilização e seis infantis de observação.

A unidade será dotada de equipamentos de alta tecnologia, 40 consultórios para atendimento médico e odontológico, 10 salas para exames de raios-x, tomografia, coleta de amostras para análises em laboratório, endoscopia e colonoscopia, ecocardiograma, mamografia, ultrassonografia e teste ergométrico. A previsão é que a entrega da unidade seja feita no primeiro semestre de 2018.

Mais valorização

Salário digno e condições de trabalho para os servidores da educação com a ampliação da jornada, que elevou a categoria à segunda mais bem paga do país para a jornada de 40 horas; realização de concurso público interno para unificação de matrículas, beneficiando 1,2 mil professores; a concessão de progressões, promoções e titulações para mais de 22,3 mil docentes, incluindo a educação especial, dentre outros.

“O governador tem contemplado esta categoria com o atendimento de demandas históricas e apesar da crise no país, reúne todos os esforços para manter em dia o pagamento de salários de todos os servidores”, pontuou o secretário de Estado de Educação (Seduc), Felipe Camarão.

Outra importante ação para os servidores estaduais ocorreu na área da segurança pública. O Governo aumentou o efetivo, que agora conta com mais de 12 mil policiais, além de promover seletivos e concurso público na área.

Para valorizar e dar maior visibilidade às boas práticas dos servidores foi criado o prêmio ‘Você faz a diferença’, que será anual. Nesta primeira edição, serão premiados os dez primeiros colocados com troféu e kit personalizado. Os três primeiros lugares recebem ainda premiação em dinheiro. Em benefício aos servidores que são pais, o Governo criou o programa Paternidade Responsável, que trata da licença-maternidade e paternidade. Com a ação, o governo orienta sobre este direito e concede aos pais 15 dias de licença.

Com o programa Clube de Desconto do Servidor, o funcionalismo estadual tem acesso a vantagens na compra de bens ou aquisição de serviços junto aos 316 parceiros da ação. São estabelecimentos comerciais em São Luís, Imperatriz, Açailândia, Estreito, Balsas e mais 80 cidades maranhenses, favorecendo mais de 115 mil servidores estaduais (ativos e inativos) e seus dependentes.

Na lista de empresas estão comércio de alimentos, academias, salões de beleza, restaurantes, escolas, laboratórios, clínicas médicas, etc. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep).