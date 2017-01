Funac e Seduc realizam Curso de Capacitação Básica em Socioeducação para professores

Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realiza, desde quarta-feira (11), o curso Capacitação Básica para Professores, na unidade do Centro de Juventude Canaã, em São Luís.

O curso visa ambientar os docentes que vão iniciar as atividades de escolarização deste ano letivo nas unidades de socioeducação e, também, informar sobre a execução das medidas socioeducativas. Prossegue esta sexta-feira (13). No encerramento, serão abordados os temas “Docência na Socioeducação”, com Daniele Veras, e “Projeto Político Pedagógico, com Nelma Pereira da Silva.

O primeiro dia da formação teve como pauta a temática “Educação x Medida Socioeducativa”, com a coordenadora da Seduc, Simone Araújo que, também, acompanha as atividades de escolarização nas unidades. Outra ação foi o debate sobre “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Medidas Socioeducativas”, ministrada por Marcos Espósito.

O segundo dia teve treinamento sobre os tópicos “Orientação básica sobre direitos humanos”, com a coordenadora de Regionalização das Medidas Socioeducativas, Nubervane Moreira; “Noções de segurança na socioeducação”, com o coordenador de segurança, Alexsandro Farias; além da temática de “Práticas restaurativas”, com a assistente social, Alexandrina Abreu.

Segundo o facilitador Alexsandro Farias, é importante que o professor confira todas as medidas de segurança para garantir a proteção e o bom andamento das aulas dentro das unidades. “Entre os procedimentos, é necessário observar documentos, objetos e comportamentos, além de registrar os fatos cotidianos e manter o contato com os outros setores das unidades. O professor é um posto de serviço e parte importante no funcionamento da rotina do adolescente”, explicou.

A coordenadora técnica do Centro de Juventude Eldorado, Girlene Vieira, concorda que a presença dos professores é imprescindível dentro das unidades. “A educação é um direito dos adolescentes e os docentes, cedidos pela Seduc, são parte deste processo garantindo que os socioeducandos possam ter sua rotina escolar preservada, mesmo que estejam em cumprimento de medida socioeducativa”, frisa.

Para a técnica em socioeducação da Funac, Gracinete de Jesus Rosa, é indispensável o trabalho em equipe para a realização dos projetos em educação voltados para os adolescentes. “Este trabalho é como se fosse uma orquestra. Se falta um dos profissionais, desanda o andamento do trabalho, pois haverá deslocamento profissional. É um trabalho em que todos são indispensáveis para que aconteça. O ideal é que haja envolvimento e integração de todos. É preciso que tudo seja muito articulado”, analisa.