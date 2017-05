Funac e Pastoral da Juventude realizam formação sobre pŕaticas restaurativas com os jovens guardiões

A Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) e a Pastoral da Juventude (PJ), que executam as ações do Jovem Guardião nas unidades de medidas socioeducativas, realizaram mais uma etapa formativa do projeto no (6), na Paróquia de Santa Teresinha, no bairro Filipinho. ‘Práticas Restaurativas’ foi o tema escolhido para debate na formação com os jovens integrantes do projeto, que teve a participação do Instituto de Práticas Restaurativas, com a formadora Elizabeth Ramos.

Nesse aspecto, a oficina foi uma sensibilização para refletir sobre a importância da metodologia de práticas restaurativas no trabalho com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, uma vez que o foco é a garantia de relações amistosas e respeitosas para a prevenção e resolução de conflitos de forma positiva e incentivo à cultura de paz.

“As pessoas acham que a paz depende de uma decisão da ONU, de um decreto do presidente, governador, ao contrário, ela se constrói de ações pequenas de cada pessoa na sua vivência baseada em valores como respeito, honestidade, preocupação com o outro”, refletiu com os jovens a formadora Elizabeth Ramos. “E nos tempos atuais, onde prevalece o individualismo e o senso de punição, as práticas restaurativas são uma aliada para a cultura de paz, é imperativo que nós façamos o movimento contrário à onda punitiva e de intolerância que está se instalando na sociedade. , essas práticas são uma esperança, para se somar a outras iniciativas na construção de um mundo mais pacífico”, concluiu.

Como parte da oficina, os jovens experimentaram a prática do círculo de aquário, uma modalidade em que todas as pessoas participantes do círculo podem falar sobre o tema em pauta, nesse caso, a introdução das práticas restaurativas no Projeto Jovem Guardião. Para a jovem Mariane Sousa a ação vai permitir mais entendimento e diálogo em todos os aspectos da vida dos socioeducandos e a desconstrução de preconceitos.

Ainda na formação, o coordenador do projeto, Jhonatan Soares, apresentou as próximas estratégias adotadas para o acompanhamento dos adolescentes em medida socioeducativa pelo jovens guardiões. “São ações como o estudo de caso, revisitação do projeto de vida dos socioeducandos, o planejamento de ação nas comunidades, o ritual de emancipação e o incentivo ao protagonismo dos adolescentes egressos do sistema socioeducativo”, explicou o coordenador. “Essas etapas que elencamos são algumas das ações que serão desenvolvidas e tudo isso feito com muito planejamento entre todos os participantes, o que é uma característica forte do projeto e que permite a boa execução das atividades”, acrescentou a diretora técnica da Funac, Lúcia Diniz.

O Projeto Jovem Guardião segue com as ações nas unidades de medida socioeducativa da Fundação sempre aos sábados.