Funac e Pastoral da Juventude de São Luís realizaram Encontro de Nivelamento do Projeto Jovem Guardião 

Capacitar os participantes do Projeto Jovem Guardião foi o objetivo do 1° Encontro de Nivelamento, ação realizada em parceria pela Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) e Pastoral da Juventude, da Arquidiocese de São Luís, no sábado (4), no auditório da sede da Fundação.

O projeto visa levar uma experiência positiva de juventude aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades de São Luís, além de realizar o acompanhamento dos egressos da Fundação nas suas comunidades de origem.

Mais de 70 jovens participaram do Encontro que teve em sua programação momentos de acolhimento e espiritualidade; seguida por um bate papo sobre as medidas socioeducativas e noções de segurança, com a participação do diretor do Centro de Juventude Sítio Nova Vida, Nikson Souza; ao final, os coordenadores da pastoral realizaram a apresentação do projeto aos jovens e aos novos participantes.

Natan Barros, jovem da Paróquia Santa Terezinha, no bairro do Filipinho, foi um dos novos ingressantes no projeto. “A minha motivação foi a realidade da juventude no meu bairro. Sei que esse é um projeto importante e que vai mudar dos adolescentes”, explicou sobre a sua decisão de ser um guardião.

“Eu achei a formação bastante interessante. Foi compartilhado conosco as orientações do projeto e, agora, eu estou com boas expectativas de ajudar esses jovens e, de alguma forma contribuir e vê-los seguindo um novo caminho”, contou Juliana Mota, da Paróquia Divina Providência, no bairro da Cidade Operária, que agora, também, é uma guardiã.

Nesse sentido, as formações contínuas são necessárias ao aprimoramento do Jovem Guardião. “Com o início das ações, percebemos o interesse maior dos jovens da PJ em acompanhar o projeto, mas para isso eles precisavam estar capacitados e o encontro deixou todos no mesmo nível de conhecimento das orientações e atividades”, explicou Ribamar Sousa, um dos coordenadores da Pastoral.

Crescimento

Além do nivelamento com os participantes, a ação marcou também as boas-vindas aos jovens da Paróquia São José do Bonfim, no bairro Vila Nova, ingressante no projeto, a partir de fevereiro.

Gleidson Silva, da Pastoral da Juventude na comunidade, conta que o desejo de pertencer ao Guardião partiu de uma visita na unidade do Alto da Esperança. “Nos motivamos a fazer parte do projeto para mostrar que o jovem não nasce de um ato infracional; juventude é esperança e estamos empenhando em mostrar a alegria de ser adolescente e de que existe um outro caminho a seguir”, afirmou.

“O nosso sentimento com adesão de novos jovens e mais o reforço da Paróquia do Bonfim é de que o projeto está dando certo, sendo alinhado constantemente”, comemorou Marcos Barreira, um dos coordenadores da Pastoral. “Quanto mais paróquias e jovens participarem, mais eficaz será o acompanhamento dos egressos da Funac, que é o objetivo do jovem guardião”, frisou.

A diretora técnica da Funac, Lúcia Diniz, acrescenta que a ideia é ampliar a presença do Jovem Guardião nos territórios, principalmente aqueles que apresentam mais vulnerabilidade social, e construir uma rede de acompanhamento permanente dos adolescentes. “Nesse sentido, o projeto é uma estratégia que, somada aos equipamentos sociais que viabilizam a inserção em políticas públicas, vai ajudar no combate à reincidência de adolescentes em medida socioeducativa”, disse.

Além da comunidade da Vila Nova, o Projeto Jovem Guardião segue por meio das Paróquias: Divina Providência – Cidade Operária; Santíssima Trindade – Cidade Olímpica; São José dos Migrantes – BR; São João Calábria – Jardim América; Nossa Senhora de Fátima – Vila Luizão; Nossa Senhora da Penha – Anjo da Guarda; Santa Terezinha – Filipinho; e Espírito Santo – Alto Timbira.