Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e mães elogiam instalações da Unidade Aurora

O Fórum dos Direitos da Criança e da Adolescente se pronunciou quanto à visita técnica pelo sistema de Justiça. “Conforme observado na vistoria, fazendo as adequações necessárias que foram apresentadas pela Funac (Fundação da Criança e do Adolescente), o imóvel tem condições de abrigar uma unidade de internação de forma provisória, garantindo a segurança e um espaço digno para as medidas socioeducativas”, afirmou Ana Amélia Bandeira, da secretaria executiva do Fórum.

“A estrutura da unidade da Aurora é melhor”, afirmou Maria Silva, mãe de um dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Unidade Aurora, coordenada pela Fundação da Criança e do Adolescente (Funac). “O espaço do alojamento ficou mais amplo e vai ser possível ele ter a escolarização e as oficinas garantidas para cumprir a medida socioeducativa com tranquilidade”, completou a mãe após visitar a unidade e conhecer a infraestrutura que está à disposição dos adolescentes.

Assim como Maria Silva, outros familiares que conheceram a estrutura tiveram avaliação semelhante. É o que também atestou a dona de casa Eulalia Sousa, que também é mãe de adolescente interno na unidade. “Os meninos estão seguros e não tem perigo de fugir. Quando o muro estiver todo pronto vai ficar mais seguro ainda”, falou. “A estrutura nova é muito boa, meu filho me disse que gostou muito do espaço. Se ele aprova, eu aprovo também. Na outra unidade, não estava legal”, conta a mãe.

Todos esses aspectos foram pontuados pelos familiares dos internos. Mas a percepção de que o espaço que agora abriga sete internos é a melhor e a mais adequada não é apenas deles. Durante vistoria realizada pelos Órgãos de Proteção à Criança e Juventude, na quarta-feira (11), opinião semelhante foi expressada pelo juiz titular da 2ª Vara da Infância e Juventude. “Os adolescentes estão melhor acolhidos neste prédio e entendemos que é a melhor estrutura para eles no momento. A unidade vai funcionar em caráter temporário, após receber as devidas adequações”, avaliou o juiz José dos Santos Costa.

“Este espaço tem o objetivo de enfrentar o problema da superlotação, que é algo que traz um dano muito grande para os adolescentes, e também para os servidores. É importante termos unidades com espaços de porte menor, como é o caso dessa unidade que vai atender no máximo 17 adolescentes. Essa estratégia, que é também uma recomendação dos órgãos competentes, visa qualificar melhor o atendimento e acompanhamento da Funac aos nossos socioeducandos”, destacou Elisângela Cardoso, presidente da Fundação.

A unidade na Aurora já iniciou funcionamento e acolhe atualmente sete adolescentes. Os socioeducandos foram transferidos do Centro de Juventude Canaã, localizado nos Vinhais, que atende na modalidade internação provisória.

Acolhida da medida socioeducativa

“Na execução das medidas socioeducativas, a família é parte fundamental durante todo o processo”, frisa o diretor da Unidade da Aurora, Adalberto Frazão. “Quando realizamos a transferência para a Aurora, avisamos previamente as famílias e o quanto a presença delas é importante. E elas tem respondido de forma positiva nesse acompanhamento aos adolescentes”, destacou.

Maria acredita que a transferência para o novo espaço vai ser essencial na construção de um novo projeto de vida do filho. “Quanto ao trabalho da Fundação, eu agradeço pelo acompanhamento e acolhida dos profissionais, nas reuniões com eles eu me sinto mais confiante e estou com esperança de que meu filho vai sair dessa experiência ressocializado na nova unidade”, conta.

“Quando meu menino veio para Aurora, eu vim logo conhecer, saber se estava tudo bem e fui muito bem atendida por toda a equipe. Os profissionais são bons e vão cuidar direito dele”, disse Eulália, também aprovando o atendimento.

Em relação aos protestos por parte dos moradores da comunidade, as mães são enfáticas ao defender as medidas socioeducativas. “A população deveria se manifestar por outras melhorias e não contra a Funac, os meninos erraram e tem que cumprir o que o juiz mandou”, explica Eulália. Já D. Maria fala do preconceito. “Eu só lamento que as pessoas tenham preconceito com esses adolescentes e a Fundação, sem conhecer direito o trabalho”, ressalta.