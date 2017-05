Forquilha tem 90% das obras concluídas com mudanças que objetivam melhorar trânsito da região

Novo asfalto, serviços de drenagem, construção de calçadas, meio-fio e sarjetas, divisão do fluxo de veículos, novos retornos, etc. Esses são alguns dos serviços já prontos na Forquilha para oferecer à população maior fluidez no trânsito, com mais segurança e agilidade. Noventa por cento das obras estão concluídas, e a entrega deve ser feita até o mês de junho. A obra do Governo do Maranhão, é executada por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e conta com a parceria da Prefeitura de São Luís.

As alterações pretendem modificar o trânsito da região num entorno de 15 mil metros quadrados. Serão eliminados pontos de conflitos e os constantes engarrafamentos da área. O investimento é de R$ 8,5 milhões.“A ideia é distribuir o trânsito para evitar pontos de conflito nas Avenidas Guajajaras, Estradas de Ribamar (MA-201) e Maioba (MA-202), Cohab e no Planalto Anil”, diz Carlos Duarte, assessor técnico da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias da Sinfra.

“Geralmente, em horários de pico, os condutores passavam em média 20 minutos presos no trecho próximo à rotatória, para poder seguir caminho para o centro. Quando finalizar a obra, esse tempo será reduzido, consideravelmente, porque o transito será fluido, sem cruzamento, sem rotatória, com retornos na região da Cohab e na Avenida Guajajaras”, acrescenta.

Intervenções

Com as mudanças, a rotatória da Forquilha deixa de existir dando lugar ao cruzamento que liga a Avenida Guajajaras e Avenida Jerônimo de Albuquerque, e a Estrada de Ribamar. As obras para o novo desenho estão em estágio avançado, e, em breve, serão colocados semáforos para sinalizar a região.

Na Cohab, foi realizado o alargamento da Avenida Jerônimo de Albuquerque e um novo retorno, que funciona nas proximidades do Terminal de Integração do bairro. Os veículos que vêm da Guajajaras, Estrada de Ribamar, Maioba ou mesmo da Cohab e que precisarem voltar em direção à Guajajaras ou seguirem para o Anil também poderão voltar a partir da nova configuração do retorno da Cohab.

Já foram realizadas intervenções para drenagem e pavimentação não só das avenidas Guajajaras e Daniel de La Touche, como também das rodovias MA-201 e MA-202, mais conhecidas como Estrada de Ribamar e Estrada da Maioba, respectivamente.

Para Heline Colins, que trabalha no Shopping Pátio Norte e faz diariamente o trajeto saindo do bairro João Paulo para a Estrada de Ribamar, a expectativa é de que as mudanças possibilitem economia de tempo e menos estresse. “Fazer o trajeto de casa para o trabalho passando pelo retorno da Forquilha é realmente difícil por conta do engarrafamento decorrente do grande fluxo de veículos, mas com o novo desenho as expectativas são de maior agilidade e rapidez, proporcionando otimização do tempo. Agora a gente tem tranquilidade”, diz ela.

Além da entrega das obras no retorno da Forquilha, que deve ocorrer nos próximos dias, outras importantes intervenções foram feitas para desafogar o trânsito na região. Entre elas, estão as melhorias das condições de tráfego nas ruas dos bairros Forquilhinha e Cohab, que dão acesso à Avenida Jerônimo de Albuquerque, como Rua do Livramento, Rua 01, Avenida 08 e Rua 04, que já receberam serviços de drenagem e asfaltamento.

A limpeza de canais e galerias para escoamento de água das chuvas também está no planejamento da obra e deverá ser realizada nos próximos dias. O aposentado Esmeraldo Lima, morador da Avenida 08 há 37 anos, está contente com as mudanças e afirma que elas melhoraram o acesso à região. “A gente só ficava aqui pela necessidade de morar. Agora a rua não alaga mais e a gente tem mais tranquilidade de viver aqui. Melhorou bastante”, afirmou.

O empresário Zeca Oliveira, que possui loja de móveis planejados na Avenida 08, também aprova as mudanças: “Antes aqui na loja alagava tudo quando chovia e eu tinha muitas perdas de material, um prejuízo. Agora melhorou, sem dúvida”.

Conclusão da Obra

Devido à sua extensão, as obras da Forquilha ocorreram em diferentes fases, e, neste momento, os trabalhadores estão concentrados na região da antiga rotatória. Até o fim de semana devem ser concluídos os serviços de pavimentação, pintura e sinalização.

As mudanças terão impacto direto para mais de 20 bairros na capital e nos municípios vizinhos Paço do Lumiar e São José de Ribamar. “Do ponto de vista da mobilidade é bastante representativo, já que é uma zona crítica que diminui, inclusive, impactos no engarrafamento da Cohama. É um esforço muito grande do Governo do Maranhão e um desafio fazer aquela obra, que ao final trará benefícios para tantas pessoas”, destaca Samuel Gonçalves, secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra. A entrega da obra para a população deve acontecer no mês de junho deste ano.