Formosa da Serra Negra recebe equipamentos agrícolas do Governo do Estado

Como parte da política de parceria entre Governo do Estado e Poder Legislativo, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), entregou nesta segunda, 24, uma patrulha agrícola para o município de Formosa da Serra Negra, localizado a 676km de São Luís.

O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Valéria Macedo (PDT).”Estamos destinando esta patrulha para Formosa da Serra Negra, especificamente, para o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, cumprindo um compromisso nosso, para ajudar os trabalhadores rurais a produzirem com qualidade. Este é um grande benefício para essa população que precisava muito”, disse a deputada Valéria Macedo.

Composta de trator, grade e carreta, a patrulha será um instrumento importante para o fortalecimento da produção do município, como afirma o prefeito Janes Clei Reis. “Nosso município é um município agrícola, de grande extensão e a necessidade da comunidade por implementos agrícolas é grande e a gente vem buscando facilitar ao agricultor produzir melhor e ter mais qualidade de vida no campo”, afirmou.

A partir da próxima semana, a patrulha estará no município, contribuindo com a safra de feijão, onde parte das sementes também foi distribuída pela Sagrima, por meio do Programa Mais Sementes. “O governo do estado vem incentivando o produtor rural através de uma série de programas e a deputada Valéria colocou uma emenda para contribuir com esta patrulha, que vai tecnificar o trabalho dos agricultores já neste final das chuvas”, ratificou o secretário da Sagrima, Márcio Honaiser.