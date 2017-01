Forças de Segurança realizam grande operação durante ‘Réveillon de Todos’

A ‘Operação Réveillon’ iniciou na sexta-feira (30) com a abertura oficial da programação do Governo do Estado, na Praça Nauro Machado, e vai até domingo (01), último dia de programação. Além das imediações da orla marítima, partindo da Praia da Guia até São José de Ribamar, a operação também inclui a segurança da área metropolitana da cidade, mantendo o policiamento ostensivo já realizado em ruas e bairros.

O planejamento para as operações de fim de ano iniciou com um mês de antecedência para garantir que o esquema de segurança funcione da maneira esperada pelo Governo do Estado.

“Todo o esquema de segurança que é feito diariamente permanece, o diferencial é o policiamento mais presente nos locais das festividades oficiais e de maior concentração de pessoas. Hoje, nós temos uma junção das forças de segurança, com policiamento a pé, motorizado, viaturas, cavalaria e homens da agência de inteligência, trabalhando infiltrados para observar sem ser vistos e agir de forma mais rápida, frustrando atos de violência, assaltos, brigas, tráfico de drogas e todos os tipos de ações que tirem o sossego da população”, explicou o comandante geral da Polícia Militar, coronel José Frederico Pereira, que participou ativamente das operações do primeiro dia de programação.

Clarisse Coelho veio com toda a família da cidade de Balsas para passar as festividades de fim de ano na ilha e aproveitou o primeiro dia da programação. “Nós viemos fazer o passeio no Centro Histórico e fomos ficando, recebemos o folheto da programação e resolvemos assistir aos shows. O evento está muito bonito e tranquilo. Como estamos com crianças, é normal que se tenha mais cuidado, mas estamos percebendo a grande presença da polícia no local, o que nos deixou seguros para aproveitar mais este momento em família”, contou ela que aproveitava o show dos artistas maranhenses acompanhada dos dois filhos, marido, irmã e cunhado.

Quem também aprovou o esquema de segurança para as festas foi o casal de amigos paraenses, Diego Lima e Mirian Negrão, que vieram aproveitar o recesso de fim de ano para conhecer o Centro Histórico do Maranhão. “Nós ficamos sabendo da programação quando viemos fazer a visita, aí resolvemos ficar. O Centro Histórico de vocês é lindo, a festa está muito organizada e estamos sentido que tem a presença da polícia, o que nos deixa mais tranquilos”, explicou a servidora pública, Mirian Negrão.

Já Diego explica que participar de festas desse porte acaba deixando o visitante temoroso por não conhecer o ambiente, mas que ficou confortável com a presença da polícia na festa. “O ideal é que não precisássemos da presença tão forte assim, mas a insegurança é um cenário nacional. A diferença é que aqui no Maranhão, nós estamos vendo e sentindo o quanto é mais agradável andar pelas festividades sabendo que existe segurança”, contou animado o servidor público de Marabá.

Na primeira noite de programação, a Companhia de Policiamento Turístico Independente (CPTur), que é responsável pelo patrulhamento na região recebeu o apoio dos policiais do Batalhão de Choque, Cavalaria, Batalhão Tiradentes, Esquadrão de Moto e do Grupo Tático Móvel, totalizando mais de 100 PMs em um único local de evento.

Durante a operação, o comandante geral pediu o máximo de empenho da tropa para que nenhum incidente ocorresse no período de festividades e destacou que a conscientização da população também é um ponto importante para a segurança.

“Peço ao povo do Maranhão que comemore bastante, se divirta sem preocupação, confiando nos valorosos policiais militares, preparados e empenhados para garantir a segurança da população nas comemorações de final de ano que será a mais segura da história do nosso Estado”.

Réveillon na Litorânea

Foram destacados mais de 800 policiais por dia para realizar as operações durante os eventos de fim de ano, este efetivo a mais se soma às equipes de rotina que já atuam na contenção de casos na Região Metropolitana. O trabalho da Militar no período inclui barreiras policiais nas grandes avenidas e demais vias de grande fluxo, abordagens a pessoas, coletivos e demais veículos, além da instalação de barreiras de contenção na Avenida Litorânea, local de maior concentração de público em decorrência da programação cultural com shows artísticos realizados na área. As barreiras são responsáveis pelas revistas a pessoas e veículos, evitando que armas e drogas entrem no local da festa.

Locais de Grande Movimentação

O policiamento será reforçado ainda no terminal da Ponta da Espera e na Rodoviária, quando aumenta a movimentação de chegada e saída da capital. Também será reforçada a vigilância externa nas unidades do Sistema Penitenciário e da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac).

ByZu

Qualquer denúncia de crimes pode ser feita, de forma sigilosa, pelo 190, por meio do número no WhatsApp (98) 9.9163.4899 e pelo aplicativo ‘ByZu 2.0’, compatível com todos os sistemas operacionais. Os canais estão disponíveis 24 horas, todos os dias da semana.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Maranhão também iniciou a operação fim de ano com a toda a corporação empenhada nas ações de prevenção, resgate e salvamento. Serão centenas militares nas principais áreas de concentração de público e em alerta durante os dias de movimentação das praias da capital.

As equipes mistas de combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar estão preparadas para realizar atividades que vão desde socorros marítimos até prevenção de incêndios e acidentes com fogos de artifícios. A operação vai disponibilizar, também, viaturas e embarcações para realizar os atendimentos de emergência nos entornos dos eventos.

Segundo o comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Major Sandro Amorim, “a corporação trabalha com ações educativas, visando conscientizar os comerciantes formais e informais pelo uso correto de equipamentos de segurança e também para o uso de botijões de gás e equipamentos que usem fogo”, explica.

Ainda segundo o Major, o CBMMA está preparado para atuar nas principais ocorrências desta época, como queimaduras por fogos de artificio e afogamento. “Nós estamos preparados para evitar que os números de ocorrências deste tipo sejam registradas durante as programações, mas se ainda assim elas ocorrerem, o Corpo de Bombeiros está preparado para realizar o pronto atendimento e socorro dessas vítimas”, completa o Comandante.

Segurança no Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran) também realiza ações de fiscalização no Réveillon. O projeto “Direção Certa” é uma das principais ferramentas para alertar os motoristas sobre os perigos da embriaguez ao volante e realizará, durante todos os dias de festa, blitzen em toda São Luís.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) e Companhia Rodoviária Militar Independente (CPRV Ind), as operação irão conscientizar e identificar motoristas que estiverem dirigindo sob efeito do álcool, verificar documentos, itens de segurança e as condições dos veículos.