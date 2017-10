“Foi o governo que mais ajudou Arari”, diz prefeito Djalma Melo após reunião com Flávio Dino

O governador Flávio Dino recebeu, nessa terça-feira (10), a visita do prefeito Djalma Melo e comitiva de lideranças políticas do município de Arari. Na audiência, eles discutiram prioridades como infraestrutura, educação, meio ambiente e turismo.

“Mesmo com um mandato apenas, foi o governo que mais ajudou Arari. A reunião foi excelente e até superou nossas expectativas “, declarou Djalma Melo.

Sobre o apoio oferecido pelo Governo do Estado, o prefeito destacou a importância de ações como Mais Asfalto, ambulância, ônibus escolar e a assistência técnica a produtores.

“São muitas ações, recebemos ambulância, a viatura da Polícia Militar, na área de produção, técnicos e assistência técnica”, afirmou.

“Agora a gente tem mais facilidade de estar com o governador e é assim que se desenvolve um Estado, com a parceria com os municípios”, concluiu o prefeito.

Também participaram da reunião o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o presidente da Agência Metropolitana, Pedro Lucas Fernandes.