Flávio Dino vistoria Diques da Produção e autoriza início de obras do Mais Asfalto em Palmeirândia

O município de Palmeirândia foi mais um dos que nos últimos 45 dias recebeu a visita do governador Flávio Dino e, com ela, obras e serviços públicos do Governo do Maranhão. Neste sábado (28), no município da Baixada Maranhense, o governador vistoriou obras do programa Diques da Produção, assinou ordem de serviço para pavimentação de ruas pelo Mais Asfalto e entregou kits esportivos.

Realizadas no povoado Bacaba, as obras do Diques da Produção garantirão o armazenamento de água para os moradores no período da estiagem, que dura em média seis meses, oferecendo condições para a produção agrícola e atividade pesqueira familiar.

“É um programa importante, esperado há muito tempo pela Baixada Maranhense, e que visa dar dignidade para essas comunidades, garantir a reserva de água e que vai aumentar a produção, estimulando essas pessoas que aqui estão, a acreditarem na sua capacidade de trabalho e ajudar a economia do Maranhão”, destacou o governador Flávio Dino.

As obras, em estágio avançado, consistem na construção de canais com extensão média de 1.200 metros. Eles alagarão no período de chuvas e permitirão a sobrevivência de peixes que morreriam com a seca, além de oferecerem água para o gado e plantações. Uma benção, como destacaram moradores da região.

“Eu to achando muito bom, para nós que somos pescadores daqui de Palmeirândia, isso aqui foi uma benção muito grande. Vai sair muito peixe para a gente vender, para população, para todo mundo”, afirmou seu José Ribamar Sampaio, pescador do município.

O também pescador José Raimundo Pereira Pinheiro ficou surpreso ao saber, durante a vistoria do governador, que a obra era pública e seria de uso comum para a população. “Eu tava pensando que era só para o dono do terreno, mas não, é de todo mundo. Sendo assim eu gostei demais”.

Ele também comentou como a água represada no canal vai ajudar a população. “Esse ‘igarapé’ vai ajudar muitas pessoas, principalmente pra gente pobre, que não pode estar comprando. Vai ajudar na produção, nas famílias, para o município todo”.

Mais Asfalto

Outra ação realizada pelo governador Flávio Dino, dessa vez na sede do município, foi a assinatura de ordem de serviço para a pavimentação de ruas na cidade por meio do programa Mais Asfalto, que só na primeira etapa chegou há mais de 150 municípios.

A população também aprovou a iniciativa. “Gostei muito, porque é um melhoramento para minha porta e para vizinhança, e eu to achando a ação do governador muito boa porque ele manda executar as obras e isso é um avanço muito bom”, declarou o comerciante Jair Martins.

O município de Palmeirândia também recebeu Kits Esportivos compostos de bolas, redes, uniformes, entre outros itens. Ações que para o prefeito José Garcia demostram a preocupação e aproximação do Governo do Estado.

“Foi a melhor coisa que aconteceu no meu governo. Fui bem recebido no Palácio (dos Leões), bem recebido por ele e estou satisfeitíssimo por tudo que ele tem feito por Palmeirândia e vai fazer muito mais ainda”, afirmou.