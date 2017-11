Flávio Dino visita Salão do Livro de Imperatriz e diz que vai continuar apoiando o evento

O governador Flávio Dino visitou na noite de quarta-feira (1º) o 15º Salão do Livro de Imperatriz (Salimp), um dos maiores eventos literários do Estado. O salão movimenta diariamente milhares de pessoas de toda a Região Tocantina.

O evento reúne escritores, artistas plásticos, músicos e editoras de todos os Estados, além de incentivar a leitura nas novas gerações.

Além de apoiar a realização do evento, mediante Lei de Incentivo, o Governo do Maranhão distribui o Vale Livro para estimular a leitura entre os estudantes de Imperatriz. Este ano foram destinados R$ 300 mil para o programa CredCiência/Vale Livro.

Wesley Carvalho, 18 anos, aluno do CE Estado de Goiás, foi um dos beneficiados com o crédito. “É um incentivo para nós, estudantes. Dá para comprar de dois a três livros e isso incentiva o gosto da leitura”, afirmou.

“O nosso Governo apoia o Salimp e vai continuar apoiando”, disse Flávio, destacando a importância do evento e do projeto Vale Livro, fruto de emenda do deputado estadual Marco Aurélio.

O parlamentar conta que o vale também estimula muitos expositores a comparecerem ao evento. “Começamos com 5 mil estudantes sendo beneficiados; no ano passado foram dez mil; e neste ano já são 15 mil estudantes”, diz.

A estudante Iraneude Cordeiro, do CE Professor Edinan Moraes, agradeceu pelo apoio e incentivo à leitura por meio do Vale Livro. “Sabemos o quão importante é a leitura para a sociedade. A leitura abre portas, e essas portas vão ao encontro da inteligência e do pensamento crítico”, disse.

Organizador da Salimp, Raimundo Trajano Neto diz que o salão “é um marco divisor na história de Imperatriz”, com grande importância para a vida cultural da região.