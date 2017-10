Flávio Dino vai aonde nenhum governador foi e entrega ponte, casas, escola, ruas, água e investimentos

O governador Flávio Dino esteve nesta sexta-feira (13) em povoados aonde nenhum antecessor tinha ido antes. Ele entregou uma série de obras e investimentos nas cidades de Araioses, Água Doce e Paulino Neves, região do Delta das Américas.

Paulino Neves agora tem uma ponte nova e segura, ligando a cidade com o restante da região. A entrega foi feita Flávio em meio a uma multidão que lotou a nova estrutura. Antes, só havia uma ponte precária, de madeira, que colocava em risco a vida das pessoas e representava um obstáculo para o desenvolvimento da cidade.

A nova ponte tem 140 metros de extensão e 12 metros de largura. Agora, ficou muito mais fácil o acesso à Rota das Emoções, um dos roteiros turísticos mais desejados do país, ligando a cidade a Barreirinhas. “Essa ponte significa muito. O Brasil vive uma crise muito grande, econômica, política e ética. O Brasil perdeu aparentemente o caminho do progresso. E nós estamos aqui hoje no Maranhão celebrando a credibilidade da política. Essa ponte é muito importante pela economia dessa cidade”, afirmou Flávio. “Um percurso que antes era feito em duas horas hoje pode ser feito em 40 minutos.”

O próximo passo é pavimentar a estrada que vai até Paulino Neves. Flávio ressaltou que, antes de pavimentar a estrada, era necessário fazer a ponte por uma questão de planejamento. Se a rodovia fosse asfaltada antes, o fluxo aumentaria, e a ponte não aguentaria.

“Hoje a ponte está pronta. E em novembro, a pavimentação vai ser toda feita de Paulino Neves a Barreirinhas”, disse Flávio. “A empresa Ômega vai fazer um terço da obra, nós vamos fazer a outra parte. Juntando as nossas forças, vamos ter uma das estradas mais bonitas do Brasil. Nós vamos fazer um mirante.”

Euciane Silva Rodrigues mora perto da ponte e conta que “antes a gente corria o risco até de cair na água; agora é melhor porque tem o lado do pedestre”. George Araújo, também morador, concorda: “A ponte anterior teve muito acidente, e agora é uma obra muito importante para o nosso município”.

“Este é um momento ímpar na história de Paulino Neves, o governador falou e cumpriu. Nós estamos na Rota das Emoções, essa ponte viabiliza o turismo na região”, disse o prefeito Roberto Maues.

Visita inédita

Em Araioses, Flávio esteve nas Ilhas Canárias, um local de difícil acesso na divisa entre Maranhão e Piauí. Não há registro de outra visita feita por um governador à ilha. Flávio vistoriou as obras do Mutirão Rua Digna. A construção de uma rua onde só havia areia era aguardada havia muitas décadas pelos moradores da região de difícil acesso.

“Isso era esperado desde meus avós e bisavós, que queriam tanto a energia [elétrica] quanto as Canárias calçadas. Não conseguiram esperar, mas ficou para os netos e bisnetos”, diz o morador Geann Moura.

O Rua Digna é um mutirão no qual os próprios moradores trabalham, pavimentando vias precárias que jamais receberam obras. O programa do Governo do Maranhão está na região metropolitana e nos 30 municípios mais pobres do estado.

Flávio também esteve na sede de Araioses, onde inaugurou uma unidade do Viva/Procon e assinou ordem de pagamento para ajudar a produção agrícola de 300 famílias.

“Vocês já tinham visto aqui em Araioses 300 famílias recebendo dinheiro para produzir? Se a gente botar uma média de quatro pessoas por família, já dá mais de mil pessoas diretamente beneficiadas aqui em Araioses”, disse Flávio.

Flávio ainda visitou o Hospital Regional da cidade, que foi reaberto pelo Governo do Estado a partir de um convênio. E entregou quatro quilômetros de vias totalmente recuperadas pelo programa Mais Asfalto e três Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água (SAA) que beneficiam os moradores do povoado Carnaubeiras, distante 30 quilômetros da sede do município.

Primeira vez

O povoado Carnaubeiras é outro local aonde nenhum outro governador havia ido antes. “O desenvolvimento só é real quando chega a todos os lugares. A prova é que estamos aqui em Carnaubeiras, aonde jamais um governador havia vindo, como estamos hoje trazendo asfalto, água e a estrada que está sendo construída. E sobretudo trazendo esperança”, afirmou Flávio.

O lavrador João Alves Pereira Filho afirmou que o abastecimento no povoado Carnaubeiras “era muito pouco” e que agora “não vai ficar o povo carente de jeito nenhum”.

Flávio Dino também anunciou o início de uma das obras mais esperadas pela população araiosense: a reestruturação da MA-312, na estrada que liga o povoado até Araioses. São 39 quilômetros de obras, ligando a cidade a povoados.

Araioses também recebeu kits esportivos que irão auxiliar na prática de competições no município. “Nós desejamos muito mais progresso e que o governador traga muito mais coisas para nós. Nosso município é pobre e necessita dessas coisas que ele está trazendo”, disse o prefeito do município, Dr. Cristino.

Cem casas em Água Doce

Em Água Doce, o governador entregou cem unidades habitacionais do Minha Casa, Meu Maranhão. As antigas moradias de taipa e barros foram substituídas por construções de alvenaria, incluindo serviço de abastecimento de água.

Cem famílias dos povoados Iguajirú, Frexeiras e Coqueiro receberam as casas. Mais de mil famílias ainda serão contempladas nesta primeira fase nos municípios mais pobres do Estado.

Flávio ainda inaugurou o sistema simplificado de abastecimento de água nos povoados Baixão do Poço, Baixão da Curvinha e Tucunzeiro. Ele também assinou ordem de pagamento da cadeia produtiva da mandioca para cinco comunidades.

Escola Digna

Também em Água Doce, o governador entregou o prédio totalmente recuperado do Centro de Ensino José Vieira da Silva. A unidade foi transformada pelo programa Escola Digna para atender 390 estudantes e 14 professores.

“Hoje temos escola digna de aplausos. A nossa quadra tinha desabado, e hoje os nossos alunos estão muito felizes, diz Livia Abreu, gestora da escola. “A reforma caiu como um bem muito precioso para a nossa escola”, afirma o aluno Isaías Augusto, do terceiro ano.

Ainda na cidade, Flávio assinou ordem de serviço para o início do Mutirão Rua Digna nos povoados Cana Brava e São Joaquim; entregou Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água nos povoados Baixão do Poço, Baixão da Curvinha e Tucunzeiro; e assinou ordem de pagamento da cadeia produtiva da mandioca para cinco comunidades.