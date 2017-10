Flávio Dino se reúne com prefeita e vereadores de Jatobá para levar investimentos à cidade

O governador Flávio Dino recebeu, na terça-feira (10), em audiência realizada no Palácio dos Leões, a prefeita de Jatobá, Consuelo Lima, e vereadores do município. Na pauta, estiveram temas prioritários para a prefeitura e Governo do Estado.

“É gratificante poder ser recebida pelo governador e perceber que somos tratados com tanta seriedade, ele nos ouviu e prontamente atendeu, oferecendo soluções para os problemas da comunidade”, afirmou a prefeita Consuelo.

Além de investimentos para agricultura e saúde, os representantes de Jatobá puderam discutir as melhorias de infraestrutura que serão levadas pelo programa Mais Asfalto.

“Foram todas pautas prioritárias e foi muito bom ver que seremos atendidos, essas obras serão concretizadas e vão melhorar a qualidade de vida e também a produção da nossa população”, concluiu a prefeita.

O município de Jatobá está localizado no Leste Maranhense e já recebeu ações do Governo do Estado como ambulância e a construção de um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

Também participaram da reunião o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o presidente da Agência Metropolitana, Pedro Lucas Fernandes.