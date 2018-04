Flávio Dino ressalta necessidade do debate político durante palestra no MIT

O governador Flávio Dino afirmou durante palestra no Massachusetts Institute of Technology (MIT), que é preciso haver diálogo e menos polarização exacerbada para que o debate político volte a ser feito de maneira produtiva no Brasil. O MIT fica em Boston (Massachusetts), nos EUA, onde está sendo realizada a Brazil Conference at Harvard & MIT 2018.

O tema da palestra de Flávio e outros convidados – entre eles, o ex-ministro da Justiça e do STF, Nelson Jobim – foi “Próximos passos da reforma política brasileira”.

O governador falou sobre a renovação da elite política do país e elencou alguns obstáculos que o processo enfrenta. “O principal impasse hoje é subjetivo, precisamos repactuar um pouco as instituições e a nação em torno de parâmetros que permitam a volta do debate”.

Nelson Jobim também ressaltou que “precisamos desobstruir o diálogo”.

Harvard e MIT

O MIT é um dos principais centros de pesquisa em tecnologia do mundo. Até este ano, 85 ganhadores de Prêmio Nobel tinham se formado em MIT.

Na sexta (06), Dino já havia dado palestra na universidade de Harvard, em Boston, na Brazil Conference. O evento debate soluções para o futuro do Brasil. No encontro, Dino apresentou ações de governo como o Escola Digna.