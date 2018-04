Flávio Dino reforça apoio a municípios prejudicados pela chuva e oferece ajuda para reparar BR-135

O governador Flávio Dino afirmou nesta quarta-feira (11) que as equipes enviadas pelo Estado mantêm um trabalho fundamental nas cidades que solicitaram apoio por causa das fortes chuvas das últimas semanas.

“Corpo de Bombeiros presente fazendo trabalho de Defesa Civil, com assistência às famílias. Também está atuando a Força Estadual de Saúde (Fesma)”, afirmou por meio das redes sociais.

“Agradeço às nossas equipes que estão há semanas apoiando famílias atingidas pelo grande volume de chuvas em algumas regiões do Estado. Trabalho diário, sob coordenação do nosso Corpo de Bombeiros, com equipes da Saúde, Desenvolvimento Social e Secretaria de Infraestrutura”, acrescentou.

Reparos na BR-135

Flávio Dino também enviou ofício ao Ministério dos Transportes pedindo providências e oferecendo ajuda estadual para o reparo emergencial do trecho da BR-135, entre as cidades de Dom Pedro e Presidente Dutra, em virtude de rompimento na terça-feira (10) devido às fortes chuvas. A BR-135 é uma rodovia federal, sob os cuidados do Governo Federal.

“Aproveito para colocar este Governo à disposição do Ministério dos Transportes para auxiliar nas obras de intervenção e para que o trecho seja liberado com a máxima agilidade possível”, diz o ofício.

O pedido também foi reforçado pela bancada de parlamentares do Maranhão na Câmara dos Deputados.

Apoio

Centenas de pessoas atingidas pelos estragos das chuvas nos últimos dias estão recebendo apoio do Governo do Estado com as ações de equipes do Corpo de Bombeiros, Centro Tático Aéreo e outras equipes. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 15 cidades foram alvo de enchentes e enxurradas.

A ajuda humanitária inclui distribuição de mantimentos, cestas básicas de alimentos, medicação e itens como roupas, colchonetes, filtros e água. A Secretaria de Desenvolvimento Social já enviou 650 cestas básicas, 250 colchões, 200 galões de 20 litros de água e 200 filtros de barro para quatro municípios atingidos pelas chuvas. A assistência continua até a normalização da situação.