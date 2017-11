Flávio Dino recebe representante da Sudene para estreitar relação do Estado com a autarquia

O governador Flávio Dino se reuniu nesta sexta-feira (10) com representes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para estreitar a relação entre o Maranhão e a autarquia. O encontro foi no Palácio dos Leões e contou também com a presença de empresários, BNDES e Banco do Nordeste.

A Sudene é uma autarquia do governo federal e tem o objetivo de, entre outros, formular planos e diretrizes para o Nordeste se desenvolver.

Marcelo Neves, superintendente da Sudene, disse que “o Maranhão é um Estado extremamente importante”. Ele esteve mais cedo com empresários e secretários do Estado. “Queremos esse contato, essa aproximação com o Maranhão”, afirmou.

“Conhecemos alguns projetos e ideias”, acrescentou Neves, referindo-se ao Porto do Itaqui, ferrovias, rodovias e outros empreendimentos.

O superintendente ressaltou que o Maranhão está numa posição estratégica, assim como o Porto do Itaqui, “que tem tudo a ver, do ponto de vista da logística, com o escoamento da produção brasileira”.

O presidente da Federação das Indústria do Estado do Maranhão (Fiema), Edílson Baldez, esteve presente na reunião. Ele contou que “o governador nos recebeu porque tudo que passa pelo desenvolvimento do Estado passa pelo governo”. Baldez destacou o papel do governo em estimular o crescimento econômico e a importância da parceria público-privada.