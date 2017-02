Flávio Dino recebe prefeito de Milagres do Maranhão, reforça atuação do ‘Mais IDH’ e anuncia outras ações

O governador Flávio Dino recebeu o prefeito de Milagres do Maranhão, Leonardo Caldas, na tarde desta quarta-feira (1º), no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, a continuidade das ações do Governo do Estado no âmbito do ‘Plano Mais IDH’ e a aquisição de uma ambulância, a reforma da praça José de Ribamar Marinho e o recapeamento da MA-034, que dá acesso ao município.

A reunião faz parte da política de trabalho convergente entre o Governo do Estado e as Prefeituras para a potencialização das ações do poder público e consequente benefício da população dos municípios maranhenses.

O prefeito Leonardo Caldas enfatizou que a reunião foi importante para que o governador Flávio Dino pudesse tomar conhecimento dos pleitos da população do município.

Ele informou que o Governo do Estado anunciou que entregará uma ambulância para reforçar a saúde do município, reformará a praça José de Ribamar Marinho, principal da cidade, e, no âmbito do programa ‘Mais Asfalto’, os 10km do acesso ao município serão recapeados. “Vamos trabalhar em parceria com o Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida da população de Milagres”, ressaltou Leonardo Caldas.

Mais IDH

Além dos anúncios, o governador Flávio Dino garantiu a intensificação das ações do Plano ‘Mais IDH’ no município. O prefeito ressaltou que o Governo já entregou um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e está implantando poços artesianos para fomentar a agricultura familiar na zona rural. “Vão fazer casas por meio do programa Minha Casa, Meu Maranhão também. São muitas ações que vão melhorar com essa parceria”, finalizou Caldas.

Também participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Marcelo Tavares; de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry; de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista; além de lideranças políticas da região.