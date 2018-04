Flávio Dino recebe prefeito de Altamira do Maranhão para debater investimentos

O governador Flávio Dino recebeu no início da noite desta sexta-feira (20), no Palácio dos Leões, o prefeito de Altamira do Maranhão, Ricardo Almeida Miranda, para debater parcerias institucionais para o município. Durante o encontro, o governador ouviu os pleitos trazidos e assegurou investimentos na área de infraestrutura e da educação.

O prefeito Ricardo Miranda disse que o diálogo direto com o governador e os secretários é prática da gestão estadual que representa a preocupação da administração em conhecer as necessidades e urgências do Maranhão.

“Sempre é bom ter essa relação de aproximação do Governo do Maranhão e dos municípios, fortalecendo o Estado. O governador tem sido um parceiro muito importante, e vamos seguindo adiante para que possamos melhorar o Maranhão”, comentou.

Dentre os investimentos discutidos, estão o asfaltamento de mais de 30 quilômetros da rodovia que interliga o município de Altamira a Santa Luzia, a reforma da escola estadual da cidade, do cais e do Farol do Saber. “Essas ações são necessárias e a parceria com o Governo é fundamental para o desenvolvimento dos municípios maranhenses”, acrescentou.

A parceria entre a Prefeitura de Altamira e o Governo do Maranhão já resultou na entrega de pavimentação de ruas e avenidas, por meio do Programa Mais Asfalto, movimentando a economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos que beneficiaram os moradores.

Além do asfalto nas vias, o Governo do Maranhão já entregou à gestão municipal viatura da Polícia Militar e poços artesianos que estão atendendo dezenas de comunidades na região.