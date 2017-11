Flávio Dino recebe empresários de Imperatriz e confirma novos investimentos na Região Tocantina

Representantes da Associação Comercial Industrial de Imperatriz (ACII) foram recebidos nessa terça-feira (7) pelo governador Flávio Dino no Palácio dos Leões. Na ocasião, a entidade apresentou resultados da 17ª Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz (Fecoimp), e o governador tratou dos novos incentivos para atividade econômica na Região Tocantina.

Além da revitalização da Beira-Rio, cuja primeira etapa já está em fase de conclusão, o presidente da ACII, Hélio Rodrigues Araújo, destacou outros investimentos do Governo do Estado, como o apoio a eventos e atividades turísticas.

“Ficamos muito felizes. Estamos levando para Imperatriz o apoio do Governo do Estado, que está fazendo todas as obras que a cidade necessita num curto espaço de tempo”, afirmou o presidente, que também ficou satisfeito com outros incentivos anunciados pelo governador.

“Ele nos surpreendeu informando que Governo do Estado neste ano vai participar do Natal de Imperatriz. Para nós, isso é motivo de orgulho”, completou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto também participou da reunião e falou da presença do governo em Imperatriz e toda a Região Tocantina.

“O Governo do Maranhão tem participado de todas as atividades realizadas pelo setor empresarial de Imperatriz, como é o caso da Fecoimp e da Feira de Beleza. E nós temos outras ações e projetos em andamento, como a revitalização do calçadão e a refrigeração do Centro de Convenções, que são sonhos antigos da população.”

“Esse diálogo permanente tem sido muito importante para que a gente contribua para que o Governo do Estado esteja cada vez mais presente em Imperatriz e toda a região”, disse Araújo.

Eventos

Apoiada pelo Governo do Maranhão e realizada entre os dias 13 e 16 de setembro, a Fecoimp recebeu mais de 36 mil visitantes, batendo diversos recordes das edições anteriores. De acordo com Hélio Rodrigues de Araújo, “num momento como o que vivemos, o apoio do Governo do Estado é fundamental para estimular o comércio, a indústria e isso está sendo feito”.

Além da Fecoimp, o governador também confirmou o apoio a um novo evento promovido pela Associação, desta vez, o Encontro Maranhense de Jovens Empresários.

“Com a participação e o apoio do Governo do Estado, agregando valor e conteúdo ao evento, certamente temos sucesso nesses eventos que geram novos negócios e fomentam o empreendedorismo”, afirmou Vanessa Zucatelli, presidente do Conjove, comitê de jovens empresários da ACII.