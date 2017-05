Flávio Dino recebe comitiva de Santa Luzia do Paruá e garante benefícios para o município

O governador Flávio Dino e secretários de Estado receberam, nesta -feira (5), uma comitiva de Santa Luzia do Paruá para discutir benefícios ao município. A reunião foi no Palácio dos Leões. “Santa Luzia do Paruá merece nossa ajuda. Estamos trabalhando para a entrega do Hospital Francisca Melo e para incluir o município em programas como o ‘Mais Asfalto’”, destacou o governador.

Encabeçada pelo prefeito da cidade, Plácido Holanda, a comitiva ouviu ainda do governador Flávio Dino que o hospital de Campanha, montado no município em março deste ano, vai permanecer por mais 30 dias. O governador também incluiu a reforma do estádio de futebol, os equipamentos para que o município transforme uma Unidade Básica de Saúde em Unidade Mista e uma motoniveladora.

“O governador Flávio Dino está de parabéns porque recebe o município de portas abertas, sempre ouvindo e valorizando nossos pedidos”, disse o prefeito Plácido. O vereador João Teixeira, também presente na reunião, destacou a importância do apoio do Governo para o município. “Nossas reivindicações, principalmente da Saúde, são sempre bem atendidas. Então a região sabe que pode contar com o Governo do Estado e que a parceria trará muitos benefícios para população de Santa Luzia”, afirmou.

O Governo se comprometeu, entre outras ações, a concluir as obras de reforma e a ampliação do Hospital Francisca Melo, de 75 leitos, além da contratação de profissionais e aquisição do mobiliário, equipamentos, insumos e medicamentos para funcionamento da unidade de saúde.