Flávio Dino recebe comitiva de Montes Altos e confirma obras em estradas, escolas e poços na cidade

Mais um município maranhense receberá em breve a visita do governador Flávio Dino para inauguração e entrega de obras e benefícios do Governo do Maranhão. Em reunião nesta quarta-feira (8) realizada com o prefeito Ajuricaba, vereadores e secretários, o governador definiu os novos investimentos que chegarão a Montes Altos.

“No Maranhão, vivemos um momento em que é possível realizar obras, como o programa Mais Asfalto que será iniciado ainda este mês em Montes Altos e que em dezembro irei entregar a primeira etapa”, afirmou o governador.

Na reunião, também foram discutidas outras melhorias de infraestrutura, como em estradas vicinais, que irão complementar outros apoios já oferecidos pelo Governo do Estado, que já levou ambulância, viaturas, construção de poços, entre outras ações.

“Discutimos as estradas vicinais, as Escolas Dignas destinadas ao município e mais quatro poços novos para iniciar. São metas imediatas que estabelecemos nessa parceria que temos muito claras, muito firmes com Montes Altos”, afirmou Flávio Dino.

Para o prefeito Ajuricaba, o posicionamento do governo tem sido fundamental para a gestão e população do município: “Hoje graças a Deus, graças ao Flávio Dino, recebemos uma série de obras, voltadas para a melhoria do município, melhoria da população, da qualidade de vida. O governador teve sensibilidade com a situação que estamos passando, ele nos ouviu e saímos daqui muito felizes”.

Ele falou, ainda, do ritmo de entregas do Governo do Estado. “Agora a gente vê que as coisas acontecem de forma rápida. Não tem aquela demora como existia antigamente”, completou.

Também participaram da reunião o Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e os deputados estaduais Marco Aurélio e Valéria Macedo.