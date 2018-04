Flávio Dino recebe comitiva de Grajaú e garante novos benefícios para o município

O prefeito Mercial Arruda, o vice-prefeito Gleisom Torres, secretários e todos os 15 vereadores do município de Grajaú participaram de reunião com o governador Flávio Dino nesta quarta-feira (25) no Palácio dos Leões. O governador ouviu demandas das lideranças e garantiu novos investimentos que levarão benefícios à população.

“Temos muitas ações já concretizadas na cidade de Grajaú, como a pavimentação de muitas ruas, Restaurante Popular na cidade, outras obras e aqui rememoramos essas lutas e vitórias e ao mesmo tempo planejamos novos passos, que serão feitos mediante convênios municipais para muitas das demandas que foram aqui apresentadas”, disse o governador Flávio Dino.

Sobre os novos investimentos, o governador destacou a continuidade do programa de melhoria de vias urbanas no município, o Mais Asfalto, sistemas de abastecimento de água e outros. “Teremos a continuidade do programa Mais Asfalto, além de outros benefícios que eu próprio vou registrar no mês de maio, quando irei ao município e vamos dar mais passos concretos para que a cidade de Grajaú seja beneficiada”, afirmou Flávio Dino.

Para o prefeito Mercial Arruda, a ocasião foi a confirmação da importância da parceria entre estado e prefeituras. “Estou muito agradecido por esse grande número de pessoas serem atendidas pelo governador, e, principalmente, por podermos levar tantas melhorias para a nossa população em áreas que vão desde a educação, saneamento, saúde e infraestrutura”, comentou.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Carvalho Neto, também destacou a união entre os poderes e o ineditismo da ocasião: “É a primeira vez que realizamos uma reunião assim, tão grande com um governador do Estado e temos também tantas demandas atendidas. Isso mostra como é importante essa união dos poderes, o diálogo”.