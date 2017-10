Flávio Dino recebe comitiva de Apicum-Açu e garante Escola Digna, Mais Asfalto e incentivo à pesca

O município de Apicum-Açu recebeu, nesta sexta-feira (17), novas garantias de investimentos e obras do Governo do Maranhão. Em audiência realizada pelo governador Flávio Dino, no Palácio dos Leões, a comitiva formada por vereadores e lideranças políticas do lugar levaram demandas da população, que foram ouvidas e atendidas pelo governo estadual.

Foi anunciada a inauguração de duas escolas nas próximas semanas, melhorias para o cais da cidade, a construção de uma unidade de beneficiamento de pescado, incentivo à educação, ao esporte e à capacidade produtiva local.

“Tratamos aqui de assuntos de interesse do município, estamos debatendo como ampliar ainda mais a presença dos serviços públicos fundamentais nesse município tão importante no nosso estado”, afirmou o governador.

“Nós estamos fazendo um grande investimento para a inauguração da escola Amado Joaquim, em breve estarei no município para esta inauguração, sonhada, aguardada há tantas décadas; também levaremos aulas de preparativo para o Enem no município; discutimos a construção de uma quadra e a melhoria do estádio do povoado de Tereré”, afirmou.

Sobre a capacidade produtiva da região, Flávio Dino destacou os investimentos no porto da Juçareira, que passará a contar com um posto de beneficiamento do pescado.

“Sabemos da importância do cais e me comprometi também com a construção de uma unidade de beneficiamento do pescado, um reconhecimento à produção do município que abastece toda essa região do Maranhão e também é exportada para outros estados”, explicou.

Além da expectativa

Para o presidente da Câmara dos vereadores, José Gilson, a audiência com o governador produziu frutos além do esperado, um benefício que será bem recebido pela população apicuense.

“O governo já está realizando várias obras em Apicum-Açu e hoje nos recebeu e garantiu a entrega dessas obras e também atendeu nossas novas reivindicações, como o cais da Juçareira, o estádio do povoado Tereré e outras demandas, e é isso que a gente esperava do nosso governo, que na verdade foi além da nossa expectativa”, afirmou.

Liderança política no município, Zequinha Ribeiro afirmou que a atenção do Governo do Maranhão ao município faz a diferença na atual situação enfrentada pelo país.

“O governador nos recebeu e nos garantiu parcerias, além de novas obras que ele vai anunciar em Apicum-Açu. Isso nos traz esperanças mesmo num momento tão difícil para os municípios como é o atual”, disse.

Apicum-açu será beneficiada ainda com a nova etapa do Mais Asfalto, para melhorar a mobilidade da população local, equipamentos como um trator, poços artesianos, dentre outras ações.