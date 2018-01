Flávio Dino participa de COMADESMA em Açailândia e destaca desenvolvimento da Rede Maranhão Solidário

O governador Flávio Dino participou neste sábado (13) da 29ª Assembleia Geral da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do SETA (Comadesma). O evento foi realizado no Templo Central da Comadesma, em Açailândia, e contou com a presença de 1.800 lideranças religiosas de 35 municípios da região.

Na ocasião, o governador destacou a relevância do trabalho social desenvolvidos pelas igrejas e pontuou ações de governo que contribuem com as instituições, como a Rede Maranhão Solidário e a ampliação das Capelanias Militares.

“Nós não podemos fazer esse trabalho sozinhos, é preciso que haja uma ampla união e nessa união a gente não trata apenas com os políticos, a gente precisa tratar com as lideranças da sociedade, para que possamos aperfeiçoar as marcas principais do nosso governo que são as políticas sociais”, disse Flávio Dino.

“Uma delas é a rede Maranhão Solidário, ajudando projetos sociais de várias igrejas. O segundo projeto a que faço referência é o projeto de ampliação das Capelanias”, completou o governador.

Ações

Com o Maranhão Solidário, 2% do ICMS de compras realizadas em todo o estado podem ser destinadas à projetos desenvolvidos por entidades não governamentais sem fins lucrativos cadastradas junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Secretaria de Fazenda.

Já com a ampliação das Capelanias, o Estado tem atendido às necessidades de prestação de assistência religiosa e espiritual, missão fundamentada no texto constitucional e em outras leis regulamentares e internacionais.

“Segurança é feita também de trabalho de apoio a esses homens e mulheres para que eles possam desempenhar um trabalho de mais qualidade. Por isso aumentamos as Capelanias, criamos a dos Bombeiros, da Polícia Civil e a do sistema penitenciário”, defendeu Dino.

Também na ocasião, o governador prestou relatório com resultados de gestão, como as ações para educação, segurança, entre outros.

O governador foi recepcionado pelo Pastor José Alves Cavalcante, anfitrião da 29ª Assembleia Geral Ordinária da COMADESMA, que falou do ineditismo da presença do governador na comunidade.

“Para nós é uma honra muito grande, trata-se de uma reunião de lideranças, somos 1.800 pastores que coordenam 250 igrejas da reunião sul do estado, em 35 municípios, e a presença foi muito honrosa e não somente para a nossa classe, mas para a nossa cidade, foi a primeira vez que tivemos a presença de um governador aqui”, afirmou.