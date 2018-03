Flávio Dino participa da inauguração da sede das Promotorias de Justiça da Capital

O governador Flávio Dino participou na quinta-feira (15) da inauguração do prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital. Localizado na Avenida Carlos Cunha, no Calhau, o prédio abrigará a maior parte das promotorias de Justiça de São Luís.

Na ocasião, o governador Flávio Dino destacou a importância do Ministério Público para a concretização de direitos no país.

“É uma instituição fundamental para o Brasil, para o cumprimento da Constituição, para a concretização de direitos”, disse.

“No nosso estado nós temos todo o empenho para que as instituições exerçam as suas atribuições com independência, com autonomia, para que possam, com isso, garantir o cumprimento das leis”, comentou.

Inauguração

O prédio possui 4.370,62 m² de área construída e 3.094,58m² de área urbanizada. No total foram investidos R$ 13,8 milhões na reforma, outros R$ 11 milhões em equipamentos e estrutura material, totalizando um investimento de mais de R$ 24 milhões para melhoria do atendimento realizado pelo órgão.

Luíz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, falou sobre a inauguração da sede das Promotorias da Capital.

“É um momento de singular importância para o Ministério Público do Maranhão, estamos restituindo

para a sociedade maranhense um prédio que chamamos hoje de Casa Cidadã”, afirmou.

Ele destacou o nome oficial do prédio, Celso Magalhães, que homenageia o promotor patrono do Ministério Público no estado e que ficou conhecido por levar uma baronesa a julgamento pela morte de um menino escravo.

“Isso representa a história do Ministério Público que é a defesa dos hipossuficientes, a defesa das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade”, completou.

Prédio

Inaugurada em 1997, a sede das Promotorias da Capital entrou em reforma em 2008. Foram realizadas obras de recuperação e proteção estrutural da construção, além da reforma geral do prédio e instalação de sistemas de climatização e aparelhamento tecnológico com sistemas de controle de acesso, sonorização interna e detecção de incêndios, entre outros.

O prédio-sede das Promotorias de Justiça da Capital fica localizado na Avenida Carlos Cunha, s/n, Calhau (ao lado da Procuradoria Geral de Justiça).