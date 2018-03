Flávio Dino leva obras esperadas há mais de 15 anos para população de Benedito Leite

A população de Benedito Leite, município localizado na região Sul Maranhense, esteve em festa nesta quinta-feira (22). O governador Flávio Dino visitou a cidade, onde autorizou o início de obras aguardadas há mais de 15 anos. Uma delas foi um sistema de abastecimento de água, além da recuperação asfáltica da MA-371 e recuperação do açude do povoado Cocos.

“Muito bom estar aqui em Benedito Leite, trazendo ações do Governo. Aqui nós já entregamos viatura, ambulância, patrulha agrícola, ônibus escolar, hoje trazemos muitas obras importantes, o poço que vai atender grande parte da cidade”, afirmou o governador.

Ele também fez um novo anúncio para a população: “Tratamos também de um estádio municipal, de forma que foi uma visita muito produtiva”.

Início das obras

Assim que foram autorizadas, as obras de perfuração do poço que vai abastecer 1.500 famílias em dois bairros da cidade foram iniciadas. As máquinas em funcionamento encheram os moradores de esperança, de alegria por dias melhores.

“Vai trazer muita coisa boa pra gente, vai melhorar muito a água. Eu vou ter água encanada dentro de casa”, afirmou a dona de casa Sebastiana Pereira Pontes. Ela, que improvisou uma caixa d’água de um puxadinho do poço da vizinha, sofria com a falta d’água necessária para consumo da casa e cuidado com os dois filhos. “Muito difícil sem a encanação, sem ter água dentro de casa, eu mesma pegava com a vizinha, mas sei que tudo vai mudar”, completou.

Encanador da Caema, Benizar Alves da Silva também ficou feliz pela população. “Foi uma coisa muito boa esse poço para a população, porque aqui era ruim de água, esse bairro cresceu, o pessoal necessita muito da água também. Mas com esse poço vai resolver’, comentou.

Recuperação

Também foi autorizada o início das obras de recuperação asfáltica da MA-371 que liga cidade a Benedito Leite à São Domingos do Azeitão. Além disso, foi assinada a Ordem de Serviço para a recuperação do açude, investimento de R$ 220 mil e pavimentação asfáltica do Povoado Cocos.

“O governador Flávio Dino nos presentou com muitas obras, são obras que o município já precisa há bastante tempo e graças ao governador isso vai se tornar realidade e vai melhorar bastante a vida das pessoas”, comentou o prefeito Ramon Barros.

O artista plástico Péricles Rocha, natural de Benedito Leite, também comemorou a presença do Governo do Maranhão no município. “É uma alegria muito grande ver o governador Flávio Dino, o Governo do Estado trazendo estradas, açudes, água, a educação, o esporte, o ginásio que a gente luta muito para ter aqui, é uma alegria muito grande ter aqui a presença dele”, comentou.