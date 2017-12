Flávio Dino lança Alonga Vida para agitar a rotina de mais de 6 mil idosos no Maranhão

O governador Flávio Dino lançou neste domingo (3) o programa Alonga Vida na cidade de Paço do Lumiar. É o primeiro dos 30 municípios que vão receber o projeto para melhorar a qualidade de vida de mais de 6 mil idosos no Maranhão. O foco do Alonga Vida é agitar o dia a dia dessas pessoas e não deixar ninguém parado.

“Sabemos da importância da atividade física para alongar a vida, como o nome do projeto diz. O programa permite que os idosos possam ter um espaço com orientação para cuidar do seu bem-estar físico e mental. Vai ser um grande sucesso porque vai no sentido da valorização dos espaços públicos e do cuidado com as pessoas”, disse o governador.

O Alonga Vida vai levar atividades esportivas, culturais, recreativas e sociais para os idosos – sempre com acompanhamento profissional. A ideia é melhorar o bem-estar físico, social e emocional dos participantes. As aulas vão acontecer duas vezes por semana com turmas em dois turnos: manhã e tarde.

“Estou muito empolgada. É uma opção a mais para a gente ter o que fazer. E para ter mais estilo de vida e saúde”, diz Ana Alzira Nascimento, 66 anos, moradora do Maiobão.

O programa também ajuda quem tinha que ir para lugares mais distantes de casa. É o caso de Nezildo Pereira Castro, que agora tem as atividades perto de casa: “É muito bom, economiza dinheiro e tempo. E ajuda as pessoas a viver mais”.

Para Nizete Rogério da Silva, 66 anos, “através dessas atividades a pessoa vai melhorando o seu físico para ter mais disposição. Achamos uma coisa excelente”.

Para não ficar parado

Ao longo de oito meses, mais de 70 profissionais vão trabalhar nas atividades junto com os idosos nas 30 cidades escolhidas para esta primeira fase do Alonga Vida. Eles realizarão palestras, oficinas, diversas atividades físicas como caminhadas, musculação, ginástica localizada, atividades funcionais com efeitos no sistema cardiovascular, dança e outras atividades afins.

“Vamos aproveitar. Vamos para a praça, vamos nos movimentar, vamos nos alongar”, afirmou Maria Dionísia, 67 anos, representante do Alonga Vida, durante o lançamento do programa.

O prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, disse que o Alonga Vida “é mais uma coisa inédita” que o Governo do Maranhão leva à população. “Vai ajudar espiritualmente, intelectualmente e fisicamente os idosos”. Ele lembra que a expectativa de vida da população está subindo, por isso é importante ter atividades voltadas para que os idosos “continuem sendo cidadãos”.

Flávio Dino ressaltou a importância do Alonga Vida ser gratuito: “Uma das marcas que buscamos é igualdade no acesso aos serviços públicos. Para isso acontecer, temos que remover obstáculos econômicos. Ou seja, gratuidade é algo inerente a um bom serviço público, que possibilita que todos tenham igualdade de condição de participar”.

Apoio

O Alonga Vida é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), com o apoio do Grupo Mateus, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Os municípios atendidos nesta primeira fase são Imperatriz, Timon, Caxias, São José de Ribamar, Codó, Açailândia, Bacabal, Santa Inês, Balsas, Paço do Lumiar, Pinheiro, Chapadinha, Barra do Corda, Coroatá, Santa Luzia, Grajaú, Itapecuru Mirim, Buriticupu, Barreirinhas, Tutóia, Viana, Coelho Neto, Lago da Pedra, Zé Doca, Araioses, Presidente Dutra, Vargem Grande, Rosário, Pedreiras e São Mateus do Maranhão.