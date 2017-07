Flávio Dino garante novos benefícios para Gonçalves Dias em reunião com prefeito Toinho

O governador Flávio Dino recebeu, em audiência no Palácio dos Leões, o prefeito de Gonçalves Dias, Toinho Patioba na manhã desta -feira (12). Na pauta do encontro parcerias entre o Governo do Estado e a Prefeitura no sentido de construir um Hospital Municipal, uma ponte sobre o Rio Codozinho e reformar o balneário Nonatão, além da entrega de ambulância, motoniveladora e viatura policial.

“Quero agradecer muito a presença do prefeito Toinho, das lideranças políticas que estiveram comigo. Todos aqui trazendo bons projetos. E é isso que nós desejamos. Parcerias boas, positivas para a população”, afirmou Flávio Dino, que destacou o compromisso de encaminhar uma solução para que Gonçalves Dias tenha um hospital novo. “Estamos conversando sobre as alternativas. Daqui a uns 30 dias vamos dar a resposta ao prefeito sobre isso. Mas o compromisso está firmado”, ressaltou.

A cidade já foi contemplada com 20km de pavimentação asfáltica, por meio do programa Mais Asfalto, e, de acordo com o governador Flávio Dino, continuará a receber investimentos do Governo do Estado. “Vamos ajudar agora no balneário Nonatão, vamos ajudar também na ponte sobre o Rio Codozinho, que interessa a mais de 4 mil famílias de dezenas de povoados. Quatro dos vereadores diretamente interessados estiveram aqui conosco”, informou.

Além disso, o governador garantiu a entrega de equipamentos como ambulância, viatura e motoniveladora, “de modo que o município de Gonçalves Dias, que sempre contou com a minha ajuda, pode continuar a contar e nós estaremos juntos nesse espírito de colaboração para que o prefeito Toinho consiga atingir os seus objetivos”.

O prefeito classificou a reunião como “muito positiva” e realçou que o governador Flávio Dino atendeu as principais demandas solicitadas pela população de Gonçalves Dias. “Nos recebeu muito bem atendendo demandas importantes como o hospital, que é o sonho do nosso povo. Nós não temos hospital próprio, então ele se comprometeu que vai nos atender em breve. Aquisição de um hospital ou construção, só definir esse detalhe”, afirmou.

Ele comemorou também o anúncio da construção de uma ponte de 52 metros que vai ligar a sede do município à zona rural, além da reforma do balneário entre outros benefícios. “Estamos muito felizes e vamos levar essa mensagem positiva de do governador Flávio Dino que está preocupado com o nosso município”, completou Toinho.

Sonho da Região

Durante a reunião, o governador Flávio Dino e o prefeito de Gonçalves Dias trataram sobre a importante estrada que liga São João do Só , pegando o município de Alexandre Costa e também até Gonçalves Dias. “Então nós temos objetivos permanentes. O secretário Marcelo Tavares vai continuar as reuniões com o município e nós vamos avançar, com certeza, com muita velocidade, com muitas coisas boas ainda nesse ano para Gonçalves Dias”, sublinhou o governador.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, os ex-prefeitos Vadilson Fernandes Dias, Aristeu Barros, e Aurino Barros, os vereadores Jazon Costa Peixoto, Baltazar Barros Marinho Neto, Valdemir de Sousa Silvan, Domingos Mendes da Silva Filho, Francisco Kariolando Silva Queiroz, Jorge de Moura, Raimundo Nonato de Abreu, e os secretários municipais Aluísio Navarro Filho (Comunicação) e Felipe Gonçalves (Saúde).