Flávio Dino garante novas ações para Presidente Dutra em reunião com prefeito Juran Carvalho

O governador Flávio Dino recebeu a visita do prefeito de Presidente Dutra, Juran Carvalho, na manhã desta -feira (8), no Palácio dos Leões. Na pauta da reunião, ações do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura para a continuação dos investimentos em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

Como parte da política de diálogo com os prefeitos, o governador Flávio Dino tem recebido, permanentemente, os gestores municipais para conhecer as principais demandas de cada cidade e direcionar as ações prioritárias e em parceria com cada uma. Essa estratégia tem potencializado as iniciativas do Governo em todo o estado do Maranhão.

O prefeito Juran Carvalho destacou que conversou com o governador Flávio Dino sobre todas as demandas de Presidente Dutra. “O governador foi bem solícito e acreditamos que vamos fazer, daqui para frente, uma parceria muito boa para o município”, enfatizou.

Em relação às principais solicitações, Juran disse que tratou sobre a questão da pavimentação asfáltica e a construção de um Mercado Municipal para Presidente Dutra. “Tratamos também sobre a Câmara Municipal, que é uma obra que está parada, é um convênio do município com o Estado, que ele garantiu que vai dar continuidade”, explicou o prefeito.

Na área da saúde, além da reforma do Hospital Macrorregional que está recebendo investimentos de R$ 2 milhões, Juran Carvalho disse que o governador Flávio Dino garantiu a doação de uma ambulância para o município. “É uma necessidade”, pontuou o prefeito.

Pouco mais de um mês da presença do governador Flávio Dino em Presidente Dutra, Juran comemorou os anúncios feitos há época, a exemplo da reforma do Viva e da assinatura das ordens de serviço do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) e da recuperação do sistema de abastecimento de água, além da construção de uma base do Centro Tático Aéreo.

“O governador anunciou várias obras importantes para Presidente Dutra e para a região. E quando ele anuncia um Iema, por exemplo, vai contemplar toda a região. Então a gente vê isso com bons olhos e vendo que o governador está direcionado a um desenvolvimento do Maranhão. E Presidente Dutra não poderia ficar fora pela posição geográfica que o município tem. A gente vê a preocupação dele. Então a gente recebe isso com muita satisfação” realçou o prefeito.

O secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, participou da reunião e disse que o prefeito Juran Carvalho trouxe uma série de demandas ao governador Flávio Dino, que prontamente as atendeu. “Já existem muitas ações do Governo do Estado na cidade de Presidente Dutra, que é uma cidade que tem uma importância regional muito grande. É capital de um polo regional”, sublinhou.

De acordo com Jerry, o Governo do Estado tem em Presidente Dutra uma ação muito forte na área da saúde e na área da segurança pública, inclusive com a instalação de uma unidade do CTA. “E agora o prefeito trouxe outras demandas e o governador Flávio Dino vai implementá-las em parceria com a Prefeitura ainda neste ano de 2017”, reiterou o secretário.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares e o secretário municipal de Administração do município, Ciro Neto.