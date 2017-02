Flávio Dino firma parcerias com prefeitos para ações em João Lisboa e São Bento

Dando continuidade à agenda de diálogo com as gestões municipais, o governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta sexta-feira (2), no Palácio dos Leões, a visita dos prefeitos de João Lisboa, Jairo Madeira, e de São Bento, Luizinho Barros. Na pauta dos encontros, as demandas da população e a discussão sobre as soluções para os problemas dos municípios, assim como a consequente melhoria da qualidade de vida do povo maranhense.

Jairo Madeira explicou que a conversa com o governador Flávio Dino foi importante para a apresentação mais urgente das demandas de João Lisboa. “Ele ficou de enviar uma ambulância para o nosso município e o asfaltamento das duas principais avenidas da cidade, que são a sequência da MA-122”, explicou.

O governador Flávio Dino garantiu ainda que estará na região nos próximos meses para inaugurar a nova iluminação da Avenida Pedro Neiva de Santana, que liga João Lisboa até Imperatriz.

São Bento

O prefeito Luizinho Barros também esteve reunido com o governador para discutir as principais demandas do município. Junto com o deputado estadual Othelino Neto, Luizinho apresentou as dificuldades que a cidade está enfrentando e iniciou diálogo para a implementação de parcerias, sobretudo, nas áreas da infraestrutura e saúde.

O secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, também acompanhou as agendas institucionais sobre ações a serem desenvolvidas em João Lisboa e São Bento.