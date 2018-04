Flávio Dino faz palestra em Harvard nesta sexta-feira (06)

O governador Flávio Dino vai fazer uma palestra nesta sexta-feira (6) na Brazil Conference at Harvard & MIT 208, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Esta é a quarta edição do evento, que busca soluções para o futuro do Brasil. O lema deste ano é #AcaoQueTransforma.

O tema da palestra de Flávio Dino será “Impulsionando talentos no setor público”, na Universidade de Harvard. O início está previsto para as 15h45, no horário de Brasília. A palestra será transmitida ao vivo pelo site www.brazilconference.org e poderá ser acompanhada nas redes oficiais do Governo do Maranhão.

O evento é organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston. A conferência tem dois dias (sexta e sábado) e contará com mais de cem palestrantes convidados.

Entre eles, além do governador Flávio Dino, estão o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad, os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, o médico Drauzio Varella, o empreendedor Thomaz Srougi e os atletas Clodoaldo Silva e Rafaela Silva.